“Mare of Easttown”, con Kate Winslet: una dama recia y compasiva

Mare Sheehan es una detective de un pequeño pueblo de las afueras de Filadelfia que investiga “robos, sobredosis y todas las cosas muy malas que pasan por aquí”. Y si algo abunda en Mare of Easttown (el domingo fue su estreno por HBO, irá los domingos a las 23 hs, también disponible en HBO GO y en Flow) es esto último, lo cual incluye el presente de la sargento (Kate Winslet). Dama recia y compasiva, madre de una hija adolescente, abuela muy joven, todavía no pudo superar un divorcio ni una tragedia familiar más pesada, vive con su madre, y es una leyenda local por haberle dado un título deportivo a ese entorno áspero y curtido por el frío. Y además está su trabajo en la comisaría.



En los siete episodios de la entrega (creada por Brad Ingelsby y dirigida por Craig Zobel) convergen el policial de investigación y el drama íntimo de esta mujer. Desde hace más de un año que Mare no ha podido resolver la desaparición de una joven. Motivo por el cual, están por enviar a un forastero (Evan Peters) para ayudarla con el caso. El brutal asesinato de otra joven sacudirá a la comunidad en el mismo día que se conmemora el único hito del pueblo: un torneo de básquet estatal definido antes de la chicharra cuando ella cursaba la secundaria. “En cualquier lugar no sería importante, aquí lo es”, dice con pesar. A pesar de ese disparador y los múltiples cruces, los involucrados desisten de encorsetar a la ficción como un thriller. La cámara apenas si se despega de Mare, y cuando lo hace es para dar cuenta de lo que motiva su labor o de lo que debe atravesar en su día a día. Mare of Easttown enseñó los vínculos de la protagonista con su círculo íntimo, su ex y sus compañeras de la infancia. También hubo tiempo para el flirteo con Richard (Guy Pearce), un profesor y escritor recién llegado a ese lugar que todos aman odiar.

La “dama halcón”, como la llaman allí, es solo una de las desdichadas de ese paraje de Pensilvania. Drogadictos, mujeres sin rastro, madres adolescentes, tratamientos de cáncer, una dieta cargada de alcohol y calmantes, familias partidas al medio, bullying intenso, todo ello abunda en la propuesta. Así y todo, el tono elegido por los realizadores supo eludir los golpes bajos argumentales, mejor dicho, pudo reconvertirlos en una radiografía social de esa zona del noreste de los Estados Unidos sin perder de vista los contrastes de su personaje principal. Lejos del miserabilismo hubo una exposición de desdichas. Sopesar lo más brutal con un afecto por sus criaturas permitió que la trama sea más digerible, el humor en los diálogos también ayudó en ese aspecto. Kate Winslet ha dicho que la investigación es solo una parte de la narrativa y que para ella, ésta es “la historia de una comunidad, de una familia, de misericordia y esperanza”.

Su personaje conoce a todos y viceversa (no habría sido erróneo llamar a la miniserie Easttown of Mare). “Es adorable pero repugnante. Es fuerte pero es débil. Es vulnerable pero estoica. Es moralmente sana y corrupta”, especificó Winslet, quien entrega una interpretación memorable. Su registro está lleno de matices y zonas grises que expone sin estridencias. Mare, en definitiva, es una matrona del cinturón de óxido: esa región fabril de los Estados Unidos que vive de los recuerdos más gloriosos frente a un presente descascarado. Una Kintsugi que anda en eso de reparar sus heridas pero con el polvo que desprende Easttown. “Fue extraordinaria poder interpretarla y a la vez profundamente desafiante” dijo la intérprete.





Programados

* ¡Mujeres de Krypton y de la tierra, uníos! Warner Channel comenzó a despedirse de dos de sus entregas más exitosas con los estrenos de las últimas temporadas de Supergirl (se emite los jueves a la medianoche) y de la sitcom Mom (sábados a las 13 hs). Hasta la vista superheroína y mamis acompañadas por risas enlatadas.

* Amazon Prime Video anunció una nueva temporada de El Presidente, la serie de Armando Bó sobre el FIFA Gate. Esta vez la historia se enfocará en los dislates, glorias y corruptelas del fútbol brasileño y hasta contará con la personificación de João Havelange. La producción comienza este mes en Uruguay.

* Netflix adquirió los derechos sobre The 39 Steps, la miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch. Será una nueva adaptación para la novela de John Buchan. El inglés encarnará al hitchconiano hombre común atrapado en una situación extraordinaria. En este caso, una conspiración global que describe los casi cuarenta movimientos que cambiarán el mundo para siempre. El actor volverá a trabajar con el director Edward Berger tras la excelente repercusión que tuvo Patrick Melrose.

El personaje

Erin Quinn de Derry Girls (Saoirse-Monica Jackson). Más irlandesa y picante que un duende verde y la IRA...juntas. A la adolescente le tocó crecer durante los ’90 y en esa región reclamada por protestantes y católicos. Muy amiga de las suyas, amante de causas perdidas, seguidora de Take That y reconocible por sus espasmos faciales. Ni Jim Carrey borracho de cerveza Guinnes podría lograr las muecas de Erin.