El helicóptero Ingenuity de la NASA voló por primera vez en Marte

El helicóptero Ingenuity hizo historia y se convirtió en el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. El equipo del JPL-NASA informó que el helicóptero logró despegar, mantenerse flotando, girarse y aterrizar en el cráter Jezero del planeta Marte. Las primeras imágenes del Ingenuity, conseguidas gracias al rover Perseverance, ya fueron compartidas por la agencia espacial de los Estados Unidos.

“No van a creer lo que acabo de ver”, escribieron en la cuenta de Twitter del rover que registró los movimientos del helicóptero a unos metros de distancia. Además, la NASA ya recibió datos del vuelo y la fotografía en blanco y negro tomada por el helicóptero de su propia sombra mientras estaba en el aire.

Por el momento la NASA no ha detallado las horas y duración exacta de este primer vuelo de prueba de Ingenuity, aunque estaba previsto que fuera de 30 a 40 segundos y a unos tres metros de la superficie marciana.

Mimi Aung, gerente del proyecto para Ingenuity en el JPL, señaló: "Ahora podemos decir que el ser humano ha volado en otro planeta" y recordó que esta misión llevó seis años de trabajo, a la vez que aseguró que "si no fuera por la covid-19 abrazaría" a todos sus compañeros presentes en la sala.

La agencia espacial había planeado originalmente el vuelo para el 11 de abril, pero lo pospuso debido a un problema de software que se identificó durante una prueba de alta velocidad planificada de los rotores de la aeronave de 1,8 kilogramos.

El helicóptero viajó a Marte unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre. Se espera que el Ingenuity sea el primero de muchos vuelos que revolucionen la exploración de otros planetas, ya que pueden llegar a áreas a las que los rovers no tienen acceso y viajan mucho más rápido.

El desafío del helicóptero fue poder levantarse en un aire que tiene un 1 por ciento menos de presión atmosférica que la Tierra, lo que dificulta su misión, aunque, por otro lado, se ve favorecido porque la atracción gravitacional es un tercio de la de la Tierra.

Inicialmente, la NASA planeaba un nuevo vuelo cuatro días después de este -si era exitoso- y hasta cinco en total, cada uno sucesivamente más difícil, en el transcurso de un mes, pero todavía debe confirmarlo.

"¡Nos hemos puesto las pilas! Levántate (o quédate despierto) y únete al equipo de #MarsHelicopter en directo en el control de la misión para saber si el primer intento de vuelo con motor en otro planeta fue un éxito", invitaba más temprano el equipo de JPL NASA, encargado de controlar la misión, en su cuenta de Twitter.

Varios famosos de Estados Unidos tuitearon con entusiasmo sobre el pequeño helicóptero, entre los que estuvieron el cantante Enrique Iglesias o el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger.

"Chicos, la NASA va a hacer volar hoy un helicóptero en Marte, ¡realmente increíble!, ha escrito en su cuenta de Twitter Iglesias, quien en un mensaje en inglés y en español dice: "Qué suerte que nos haya tocado poder ver esto a nuestra generación".

Schwarzenegger en un vídeo subido a esa red social ha asegurado que no ve la hora de conocer el resultado y, como en sus mejores momentos de la película Predator (Depredador), termina con el grito de "Get to da choppa!" (¡ve al helicóptero!).