¿Hip Hop Not Dead? El año trágico de la movida internacional

"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Su música inspiró a innumerables fans en todo el mundo, y su icónico legado vivirá para siempre", rezaba un pasaje del comunicado que confirmó, este viernes 9/4, la penosa muerte de DMX, el rapero neoyorquino de 50 años. Autor de hits como Party Up (Up In Here) o Ruff Ryders' Anthem, se hizo un nombre en el hip hop entre el ocaso de la década del noventa y comienzos de los 2000, y fue la más reciente pérdida del género. Quizá también la más legendaria en esta tanda.

El inventario de músicos que fallecieron en esta pandemia ha sido notorio, sorpresivo y cruel. Si bien es cierto que no todos murieron a causa del coronavirus, esta época, amén de golpear fuertemente a la industria musical, sirvió para reflexionar acerca de la vulnerabilidad de los artistas. En un pantallazo breve y retrospectivo, el hip hop es la escena que vio fallecer a más artífices en el último año. Bien sea por covid-19, por enfermedades que no están necesariamente asociadas esta pandemia o incluso por asesinatos.

DMX (18/12/70-9/4/21)

De voz ronca y gruñona, DMX se hizo popular en 1998 tras la aparición de su exitoso debut: It's Dark and Hell Is Hot, en el que ya daba muestras de su habilidad para la manufactura de canciones que se debatían entre la fiesta y la revelación de sus demonios. Al tiempo que disfrutaba de su éxito, el también actor y partícipe del colectivo Ruff Ryders luchó a lo largo de su carrera contra su adicción a las drogas. Aunque no fue confirmado, al parecer falleció de complicaciones generadas por una supuesta sobredosis. Tenía 50 años.

6 Dogs (5/5/99-26/1/21)



El MC de 21 años nacido como Chase Amick, quien se suicidó en la ciudad de Atlanta este enero, padecía de depresión. De hecho, comenzó a rapear para superarla. Lo hizo en secreto porque provenía de una familia cristiana, y en 2016, luego de colgar sus canciones en SoundCloud, comenzó a hacerse popular. El audio de su éxito Faygo Dreams alcanzó 16 millones de reproducciones en YouTube, mientras que Flossing tuvo 7 millones en la misma plataforma. Publicó tres discos largos de estudio, y en noviembre había comentado en sus redes sociales que estaba trabajando en un nuevo álbum.

Mo3 (31/5/92-11/11/20)

Melvin Noble murió tras ser alcanzado por un disparo producto de un tiroteo, pero en diciembre de 2019 ya había recibido otro tiro en la cabeza. Un par de años antes, el rapero de Dallas predijo que moriría a balazos en el video de su single True Story, en el que un trabajador de la morgue atiende una llamada donde responde: "Tengo un cuerpo. Creo que es un rapero. Le dispararon mientras se dirigía a casa en su ciudad natal". Tenía 28 años y era padre de tres niños. De casualidad, su disco póstumo Shottaz 4eva salió a la venta justo el mismo día que falleció DMX.

King Von (9/8/94-6/11/20)

King Von también murió en Atlanta, aunque a raíz de un tiroteo en el que también fallecieron otras dos personas, tras participar de una discusión en el estacionamiento de un boliche. Dayvon Daquan Bennett, nombre de pila del artista originario de Chicago, tenía 26 años y un pasado juvenil criminal, con varios ingresos a la cárcel. Pocos días antes de su deceso había lanzado el video de su canción The Code, incluida en su tercer disco: Welcome to O'Block, publicado el 31 de octubre.

MF DOOM (13/7/71-31/10/20)

Incluso hasta el final, MF DOOM se mantuvo fiel al misterio en el que escudó su vida y obra: si bien hacía meses que había fenecido, recién en enero de 2021 trascendió la noticia. Al punto de que no se saben las causas de su muerte, a los 49 años, ni tampoco qué motivó a que se conociera tanto tiempo más tarde. Daniel Dumile, el nombre detrás del álter ego, inició su carrera musical en su Inglaterra natal en los '90, como parte del colectivo KMD. Tras establecerse en Nueva York, fue conocido por sus colaboraciones con Madlib, Danger Mouse y The Avalanches. "Conocido" es una forma de decir: sus complejas rimas fluían a través de una máscara metálica.

Stepa J. Groggs (1/6/88-29/6/2020)

Jordan Alexander Groggs, más conocido como Stepa J. Groggs, perdió la vida a los 32 años, pero no se revelaron las causas de su muerte. Fueron sus compañeros de la banda de rap Injury Reserve quienes dieron a conocer el lamentable hecho a través de su cuenta de Twitter. Pese a que no existe una escena de hip hop representativa en su ciudad natal (Tempe, Arizona), la banda supo hacerse un lugar actuando con artistas de punk e indie, captando así un público universitario. En 2019 lanzaron su único álbum, titulado igual que el grupo. Tras la muerte del rapero, sus compañeros no sacaron nuevo material.

Ty (17/8/72-7/5/20)

Ty murió a los 47 años, por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Nacido en Londres, pero de ascendencia nigeriana, el rapero fallecido a los 47 años había sido descubierto a comienzos de los '90 en una competencia de freestyle. En 2001 puso a la venta su primer álbum, Awkward, al que le siguieron otros cuatro discos. El último apareció en 2018: A Work of Heart. A lo largo de su carrera, el artista cuyo nombre real era Benedict Okwuchukwu Godwin Chijioke colaboró con figuras de la talla de Tony Allen, The Nextmen, Hocus Pocus, Zion I, De La Soul, The Bamboos y Blitz the Ambassador.

Fred the Godson (22/2/85-23/4/2020)

En abril del año pasado, poco después de cumplir los 41 años, el rapero bautizado Frederick Thomas fue uno de los primeros artistas fallecidos por complicaciones derivadas del covid-19. Cuando los mixtapes todavía tenían peso en los círculos de rap de su Nueva York natal, llegó a alcanzar una presencia contundente y confiable. Su voz era ronca, aunque también ágil, lo que le valió colaboraciones con Pusha T, Jadakiss, Cam'ron, Raekwon y muchos más. Este febrero se puso en circulación el póstumo Ascension.