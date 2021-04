Superliga europea: de la incomodidad de Guardiola a la dureza de Infantino

Luego del revuelo que causó el lanzamiento oficial de la Superliga europea con doce de los clubes más poderosos de la actualidad, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insistió este martes en su rechazo a la organización y advirtió sobre "las consecuencias" de elegir "su propio camino".

"Si algunos eligen seguir su propio camino debemos dejarlos ir con consecuencias por su elección, son responsables de ella. Estarán adentro o afuera, que cada uno lo piense antes de tomar una decisión", aseguró Infantino, al hablar durante el Congreso Ordinario de la UEFA en Montreaux, Suiza.

La Superliga, con Real Madrid como el primero que presidirá a través de su titular Florentino Pérez, tiene como clubes fundadores a Milan, Inter y Juventus de Italia; Barcelona y Atlético de Madrid de España; Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Tottenham de Inglaterra. Los equipos de Alemania y Francia, principalmente Bayern Múnich, Borussia Dortmund y París Saint Germain, se negaron a sumarse a la iniciativa.

El proyecto de la Superliga europea surgió como una oposición al nuevo formato de la Liga de Campeones que se votó este lunes en la UEFA, pasando de 32 a 36 competidores en la fase final a partir de 2024, lo que aumentará la cantidad de partidos.



Infantino sostuvo que "la FIFA es una organización construida sobre valores del deporte y solo puede desaprobar firmemente la creación de la Superliga, que es una tienda cerrada y una ruptura con las instituciones actuales, con las ligas, con las asociaciones, y con la UEFA".

El titular de la FIFA destacó además que la UEFA y la FIFA "son organizaciones democráticas, abiertas", en las que "todo el mundo puede hablar, hacer propuestas que se pueden tener en cuenta pero siempre con respeto a las instituciones, las ligas, las asociaciones, a la historia y la pasión".

Guardiola espera más data

El que no se mostró muy cómodo con la noticia fue el catalán Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, uno de los miembros fundadores de la Superliga. El emblemático DT aseguró este martes que no dará una opinión definitiva sobre la nueva Superliga europea hasta que tenga "toda la información", pero dejó entrever cierta negativa.

"Me encantará poder ser más claro cuando tengamos toda la información. Solo conozco ese comunicado, no sé nada más que eso", dijo Guardiola durante la conferencia de prensa previa al choque con Aston Villa, este miércoles desde las 16.15 (televisación de ESPN) por un partido pendiente de la fecha 29 de la Premier League.

El catalán, quien aseguró que la posición de los técnicos de los seis clubes ingleses integrados al certamen es "incómoda por la falta de información", explicó además que se enteró de la intención de la Superliga de anunciar el proyecto "unas horas antes" del lanzamiento oficial del domingo por la noche.



"No es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes", reflexionó Guardiola en su sentencia más firme sobre el flamante certamen, que tendría participación vitalicia de 15 clubes.

"No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes", agregó. "No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más. Hay que aclarar por qué están estos equipos y otros no como el Ajax que tiene cuatro Champions League. Tienen que aclararlo", lanzó a modo de reclamo.

A modo de cierre, Guardiola aprovechó para criticar a la UEFA, la gran enemiga de la inicipiente Superliga. "La UEFA ha fallado. No hay que ser cínicos. Todo el mundo mira por sus intereses, la UEFA también. En la parte más importante de la Champions, cuando luchamos por títulos, (Robert) Lewandowski (goleador del Bayern Múnich) no pudo jugar contra el PSG porque se lesionó con su selección. La UEFA lo decidió así y Lewandowski no pudo jugar. Cada uno mira por sus intereses", apuntó.

Vale recordar que el City encarará desde la semana que viene las semifinales de Champions League, ante PSG, justamente uno de los "gigantes" europeos que no se sumó a la Superliga hasta el momento.

El formato, confirmado

Según anunciaron en un comunicado conjunto lanzado este martes, los doce clubes fundadores de la Superliga europea, que cuenta con el apoyo económico de la banca JP Morgan, pretenden iniciar la competencia "lo antes posible", que sería en agosto próximo.

Aún restan revelar otros tres clubes "fijos" que tendrán clasificación asegurada pase lo que pase al igual que los 12 fundadores, mientras que otros cinco se ganarán el "derecho" a jugar la Superliga por el rendimiento alcanzado en otras competiciones.

El formato del certamen será en dos grupos de diez, a encuentros de ida y vuelta para un total de 18 jornadas, siempre entre semana. A cuartos de final avanzarán los tres primeros de cada zona, mientras que el cuarto y quinto se cruzarán en un Playoffs de repechaje para completar el cuadro.