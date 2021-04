Tres municipios pasan a fase 2 en la provincia de Buenos Aires

La segunda ola de contagios de coronavirus se extiende en la provincia de Buenos Aires. A los 35 municipios que se encontraban en la fase 2, que se adecúa a los lineamientos del decreto presidencial, se sumaron tres más. Zárate, Castelli y General Villegas, son las regiones que adoptarán las restricciones para frenar el avance de la covid-19.

"No vamos a llevar adelante ningún tipo de operación de manipulación judicial para evitar tomar alguna medida de cuidado", señaló el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, diferenciándose de la ciudad de Buenos Aires, y advirtiendo a algunos intendentes opositores que se presentaron ante la justicia para evitar el cierre de escuelas a pesar de la situación sanitaria.

"El objetivo es poder estabilizar el número de casos y que comience a caer lo más temprano posible", señaló Bianco después de que el ministro de Salud, Daniel Gollan, expusiera los índices de la pandemia en la provincia de Buenos AIres.

Bianco anunció que al sistema de fases que será publicado en el Boletín Oficial, se sumarán tres distritos a los 35 que conforman el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Zárate, Castelli y General Villegas se integrarán a la fase 2, con la salvedad, en el caso de General Villegas, sobre la suspensión de clases que no se hará en todo el territorio, sino en aquellas localidades que están más comprometidas.



"Estamos haciendo una sintonía muy fina en coordinación con los intendentes e intendentas, demostrando con algunas criticas que hemos tenido, que sí somos flexibles porque este sistema es dinámico y se puede ir trabajando de acuerdo a los diálogos conversaciones y consensos que lleguemos", aseguró Bianco y agregó con reservado optimismo que si bien continúan alto el nivel de contagios, el ritmo es menor respecto a la semana anterior. "Estamos teniendo un crecimiento moderado de los casos", y destacó sobre la circulación y la movilidad de las personas en el AMBA que había una pequeña baja, y que "esta semana vamos a tener resultados más satisfactorios".

"Vamos a seguir adoptando todas las medidas dispuestas por el gobierno nacional, siempre respetando la ley. No vamos a llevar adelante ningún tipo de operación de manipulación judicial para evitar tomar alguna medida de cuidado", aseguró Bianco y destacó que "no son de restricción, son medidas sanitarias y es la forma en que venimos trabajando como dijo el gobernador y el ministro Sergio Berni, `Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada´ y no vamos a permitir que alguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía".