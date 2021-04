Por segunda vez suspenden el juicio al sacerdote acusado de abuso sexual  

Una vez más se suspendió el juicio contra el sacerdote Juan de Dios Gutiérrez en la Cámara Penal de Tercera Nominación de Catamarca por la acusación de abuso sexual agravado por su condición de ministro de culto. Esta vez se debió a la presentación de un nuevo defensor, quien pidió los tres días normados para poder interiorizarse del expediente. El juicio se iniciará el viernes, si no hay nuevas presentaciones dilatorias.



La suspensión se conoció pasadas las 10 de la mañana. La abogada de la sobreviviente, Silvia Barrientos, confirmó la decisión del Tribunal y que el nuevo abogado del cura será Orlando del Señor Barrientos.

La primera fecha para el debate se había fijado para el miércoles 14 de abril. Esa mañana el ex defensor de Gutiérrez, Gustavo Martínez Azar, se negó a ingresar a la Cámara Penal aduciendo que él era paciente de riesgo por su edad y, aunque le aseguraron que había sido desinfectada y no corría peligro, no quiso. Luego la ofrecieron la opción de hacerlo desde su estudio jurídico vía virtual o desde el Colegio de Abogados, pero nunca se conectó. Por esta razón y por entender que la actitud del letrado significaba un entorpecimiento al juicio, fue apartado por el tribunal, que le asignó un defensor oficial al sacerdote y fijó fecha para ayer martes.

Gutiérrez dejó pasar los 5 días otorgados y decidió presentar un nuevo abogado ayer al inicio del juicio. Es por esto que para evitar futuras nulidades, la jueza Patricia Olmi y los jueces Marcelo Soria y Rolando Palacios le otorgaron el derecho que le corresponde. Según explicaron, ésta sería la última vez que pueden suspender por esta razón.

En diálogo con la prensa la abogada de la querella señaló que “Se tomaron todas las medidas precautorias para garantizar que el viernes se haga el juicio. Si bien esto para la sobreviviente no es bueno, confían en la justicia y eso es lo único que las mantiene de pie”, dijo.

Y agregó: “Está garantizada la sujeción del sacerdote al tribunal. El otro día cuando lo vimos irse en un remis fue patético, fue grave esa imagen. Por suerte los jueces nos sacaron esa duda que a muchos nos surgió en ese momento y que fue pensar que podía escapar. Se fijó domicilio y el tribunal va a estar expectante para que el viernes este acá. Procesalmente está correcto, además el abogado defensor se constituye también en un garante de la sujeción del acusado”, concluyó.

Por su parte, la madre de la sobreviviente, Alejandra Carrizo, contó que el secretario de la Cámara les explicó de qué se trataba esta nueva medida. “Lo entendimos, ellos están sujetos a la ley, pero nosotros lo vemos como una dilación más y un aprovechamiento del cura de hacer valer sus derechos justo hoy”, dijo, y aclaró: “Estoy sumamente agradecida de cómo se está manejando, de cómo se esta cuidando la causa para que no peligre. Si hoy iniciaba él iba a hacer valer su derecho constitucional. Lamentablemente, y como lo digo siempre, los tiempos procesales no se condicen con los tiempos emocionales de mi hija, que está muy mal y que no entiende todo esto. Nos sentimos acompañadas y les agradezco a todos los que están hoy acá que pensamos lo mismo y lo que pensamos es que es una dilación más de parte del cura y de todos los que lo acompañan”, manifestó.

Curiosidad

Un día antes de la primera fecha del juicio el sacerdote hizo declaraciones públicas en las que aseguró que había pedido la “suspensión” de su condición de sacerdote a los pocos días de que fuera denunciado, en 2015. Aseguró, además, que el Obispado de Catamarca le aceptó esa condición y que “nunca” lo ayudó y le “bajó el pulgar”.

Una foto de Gutiérrez vestido con sotana en un encuentro de sacerdotes que se hizo en Cura Brochero, Córdoba, a finales de 2019, pone en duda su palabra. Pero, teniendo en cuenta que la Iglesia nunca confirmó esa decisión, sorprendió ayer conocer que el calendario que publica mes a mes la página en Facebook de Prensa del Obispado y donde se contemplan los cumpleaños de los curas en funciones, figura que el 28 de febrero de este año, festejaban el cumpleaños del “presbítero Juan de Dios Gutiérrez”.

“Muchos medios le creyeron y publican que es un ex sacerdote, pero al parecer sólo sería una campaña para tratar de desvincular a la Iglesia Católica de la causa”, explicó la abogada de la sobreviviente.