Otra vez una mujer apareció asesinada

Continúa la búsqueda de un barbero venezolano señalado como el principal sospechoso del femicidio de su pareja, quien fue asesinada de más de 20 puñaladas con una cuchilla el domingo último en su departamento del barrio porteño de Flores.



El hecho sucedió el pasado domingo cerca de las 19.30 en un departamento de la planta baja del edificio de la calle Yerbal 2984, del mencionado barrio porteño, donde fue hallada asesinada Mayerling Mariana Blanco Bravo (25), también venezolana y de profesión esteticista.



El principal sospechoso y prófugo por el femicidio fue identificado como José Antonio Rangel Moyeton (28), pareja de la víctima y quien convivía en el lugar del hecho con ella y con el hijo de ambos de 3 años, quien fue testigo del crimen de su madre.



Personal de la Comisaría Vecinal 7C fue alertado sobre la presencia de mujer herida de arma blanca. Al arribar al lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de nacionalidad venezolana, hermana del ahora prófugo, quien contó que al llegar al departamento se cruzó con su hermano de 28 años, quien se retiraba junto a su hijo de 3 años. El joven le dijo que se iba porque había mantenido una discusión con su pareja.



La hermana del sospechoso añadió que ingresó a la vivienda, notó algo de desorden pero no encontró a su cuñada. Fue su sobrino de 3 años quien le dijo que su papá había acuchillado a su mamá.



La mujer volvió a revisar la habitación y allí sí halló a su cuñada, ensangrentada y ya sin signos vitales, tirada entre dos camas y debajo de unas sábanas.



La víctima presentaba varios cortes y junto a su cuerpo había una cuchilla con manchas de sangre, añadieron los voceros.



El caso es investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, a cargo de Osvaldo Rappa, y de la fiscalía 12 del mismo fuero de Martín López Perrando, quienes ordenaron la intervención de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad para dar con el paradero del imputado por el delito de "femicidio", que prevé una pena de prisión perpetua.



Si bien se aguarda el resultado de la autopsia ordenada por la justicia, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil que revisaron el cadáver en la escena del hecho "contabilizaron hasta 20 puñaladas pero había más".



Voceros judiciales indicaron que Rangel había preparado un bolso para escapar y sus propios familiares que viven en Buenos Aires le dijeron a la policía que tenía problemas de adicción a las drogas.



De acuerdo a los testimonios recopilados hasta el momento, la pareja había comenzado a convivir hace seis años en Venezuela, pero hace tres que llegó a Buenos Aires porque Rangel tenía acá familiares y comenzó a trabajar de barbero.



Siempre según esos testimonios, la pareja estaba atravesando un momento de crisis y la víctima analizaba la posibilidad de separarse.



Manuel Bravo, hermano de Mayerling, aseguró al portal esreviral.com que Rangel "la amenazaba que la mataría si lo dejaba" y que no les decía si él le pegaba "pero sí que la amenazaba".



El presunto femicida es peluquero y en su perfil de Facebook se observan fotografías que lo muestran trabajando hasta hace un par de meses en una barbería ubicada en la calle Ecuador al 1500, en el barrio porteño de Recoleta.



"Queremos dejar explicito que el sujeto había sido desvinculado desde febrero del corriente año de nuestra organización. Por consiguiente, expresamos que desde la fecha no se mantuvo ningún tipo de contacto con el acusado", señala un comunicado publicado por Madeira Barber Shop en su cuenta de Instagram.



Los investigadores intentan reconstruir la fuga de Rangel con los videos de las cámaras de seguridad de la cuadra y de la zona, para ver si se subió a algún medio de transporte o si abordó algún vehículo particular. También se trabajaba en entrevistar a cualquier familiar, amigo o miembro de su entorno que pueda aportar información sobre su paradero.