DOMINGO 25

TEATRO

La pasión según Teresa Von Hauptbanhof Una mansión en las montañas, una obra maestra de la literatura universal, un superhéroe bastante particular, su némesis y una tragedia que deviene burlesca, farsa, drama existencial, absurdo o lo que sea. Teresa von Hauptbanhof y su madre la Baronesa Catalina de Aries aguardan en una cabaña en los Alpes la llegada del temible conde Rudolf Ferenczy a quien la joven ha sido prometida. En el interín reciben una inesperada visita que acaso podrá revertir el tremendo y morboso destino que les aguarda. La dramaturgia es de Cristian Palacios y la dirección de Nayla Pose, en una obra que es parte del ciclo Nuestro Teatro del Cervantes y fue grabada sin público para difundirse online. Con Anabella Bacigalupo, Julian Cabrera, Ernesto Claudio, Paloma Contreras, Carlos Defeo y Leonor Manso.

Disponible a través de Cervantes Online https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

Relato situado Crear en confinamiento. Ganarle al encierro. Indagar sobre el tiempo, el espacio, el cuerpo, la vida, la muerte. Mantenerse unidos a la distancia. Ser protagonistas de este presente histórico. La propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas busca, a través del trabajo colaborativo y el cruce de disciplinas artísticas, dar cuenta de este contexto bisagra dominado por la aparición del COVID-19. Performers: Federico Aguilar, María Paula Doberti, María Fernández Lorea, Laura Lina, Felipe Rubio, Martín Seijo y Martín Urruty. Participación Especial: Jimena Aguilar y Maia Liamgot. Dirección: Martín Seijo. Luego de haber participado de varios festivales, Relato situado, memoria del aislamiento vuelve a presentarse, en esta oportunidad, formando parte de la programación online del teatro El Brío.

A las 18. Entradas en http://www.alternativateatral.com/obra73840-relato-situado-memoria-del-aislamiento-cfp

MÚSICA

Festival MOMUSI Federal El Movimiento de música para niños y niñas (MOMUSI) presenta su primer festival que se desarrollará todos los domingos hasta el 13 de junio. La programación reúne más de treinta solistas y grupos musicales de todo el país dedicados a las infancias. Son nueve transmisiones vía streaming que se emiten por YouTube y redes sociales con acceso libre y gratuito. En cada fecha se presentan diferentes artistas, hay juegos, canciones y sorpresas para toda la familia. Hoy se presentan La Música nos Amontona de Córdoba, La Banda de Don Florencio de provincia de Buenos Aires, Mar de tinta de la sede marmawiza y la Profe María de Leonardis.

A las 18, disponible en www.momusi.org

ETCÉTERA

Mirar entre gesto y gesto Un taller teórico-práctico para prestarle atención a la mirada mientras observamos fotos, textos, videos. Se trabajará a partir de materiales contemporáneos y clásicos, capturas de pantalla, subrayados de libros, manifiestos, tarot y juego de manos. El taller está recomendado para todas las personas que quieran desarrollar activamente su mirada, en un espacio amable de investigación y ejercitación. “Mirar entre gesto y gesto, análisis desde el retrato fotográfico” estará a cargo de Catalina Bartolomé.

Más información en https://www.fundacionosde.com.ar/espaciodearte

LUNES 26

CINE

Cartelera feminista Hasta el 10 de mayo se presenta en forma gratuita Cartelera Feminista, un ciclo de 18 películas recientes dirigidas por realizadoras agrupadas en dicho colectivo autogestivo que busca apoyar, promover y difundir el cine de mujeres y disidencias a nivel nacional. El ciclo forma parte del programa Festivales Audiovisuales Online, una iniciativa organizada entre el Ministerio de Cultura y la plataforma Cont.ar. Las películas, en grupos de tres o cuatro, estarán disponibles por una semana y serán renovadas cada lunes a lo largo de la muestra. Como parte del festival tendrá lugar un conversatorio virtual que será transmitido a través del canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación.

El programa completo del ciclo en https://www.cont.ar/

Los peces también saltan El documental de Diana Cardini rescata el fascinante y desconocido mundo del cementerio de la Chacarita. Se propone contar su historia como espacio público, su arquitectura, y la inmensidad de sus 95 hectáreas dedicadas a la muerte. La película hace hincapié en el presente, en las historias transitadas por los personajes, sus oficios, rituales y sus formas específicas de lidiar con el otro mundo. “La necrópolis anclada en el corazón de una comunidad es un espacio lleno de intereses que contempla la actividad cíclica del mundo de los vivos”.

Entrada: $160. Disponible en www.comunidadcinefila.org

MÚSICA

Territorios y memoria El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti abre la convocatoria para esta residencia virtual de composición de música popular contemporánea a cargo del pianista Diego Schissi. Dirigida a compositores/as de todo el país, la convocatoria estará abierta hasta el 5 de mayo. El Conti tiene una larga tradición en la formación de colectivos musicales. Muchas orquestas originales de residencias artísticas en dirección y composición surgieron en los últimos años. La propuesta de la residencia es invitar a los autores de todo el país a componer música que desarrolle los propios lenguajes y sus entornos regionales, asumiendo que las músicas son memorias colectivas superpuestas en el tiempo. Comienza el martes 11 de mayo. Duración: 3 meses.

Más información en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

ETCÉTERA

Hacia una poética disidente Hasta el 5 de mayo estará abierta esta convocatoria para participar del taller virtual de escritura dictado por Susy Shock. Está destinado a personas travestis, trans, no binaries y de la disidencia sexo-genérica para que presenten sus postulaciones para participar. El Taller se realiza en el marco de “Matria, un País para todes”, el programa de fomento y desarrollo federal de arte trans y no binarie del Área de Diversidad y Géneros del Conti. Comienza el lunes 10 de mayo.

Más información en http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

MARTES 27

ARTE

El color es una línea en el tiempo “En la forma-color se inicia la obra de Verónica Di Toro. Sus investigaciones se traducen en series que por primera vez son exhibidas en el MACLA, donde explora una interrelación fundamental dentro de la abstracción geométrica. En sus trabajos, se apropia del cuadrado como núcleo que avanza como un mismo elemento cambiante, donde por momentos se funde, se independiza, genera vínculos, se va complejizando e incluso se sintetiza. Al igual que maestros como Albers, Tomasello, Espinosa, esas exploraciones sobre una misma forma, que denomina “Cuadrículas”, demuestran las muchas posibilidades que ofrece un camino aparentemente estrecho” (Joaquín Almeida, curador)

En el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano - MACLA, Calle 50 entre 6 y 7. La Plata. Gratis.

Cantos y alaridos “Abordo el lenguaje pictórico a través de la abstracción. En estos últimos años, y a modo de palimpsesto, inicié un proceso de mixtura entre técnicas que fui desarrollando. Confío en la capacidad que tienen estos cruces, por oposición, resistencia o compatibilidad, de llevarme a lugares desconocidos y proponerme nuevas líneas de investigación y maneras de practicar el pintar. Me interesa que lxs espectadorxs se sientan extranjeros, pero en un mundo que le resulte familiar, como entrar en otra dimensión, o ver a través de un espejo en invertido, trastocando los sentidos en clave abstracta. En esta serie de pinturas en particular me concentro en la búsqueda de vitalidad; a través de ejercicios de forma, color y ritmos, intento dotar a las pinturas de vibración y movimiento, en la yuxtaposición de capas, en la sustracción y la reescritura permanente”. Una muestra de la artista tucumana Ana Won.

En Constitución Galería, Del Valle Iberlucea 1140. Gratis.

CINE

Cheto cheto Un grupo de jóvenes conviven hacinados en un instituto de menores y realizan algunas actividades que le ofrece el régimen. En el taller de cine ven películas, participan con mucho entusiasmo; cuentan algunas historias del lugar y se filman. Poco a poco y por diversos motivos tienen que separarse. “Durante un año seguido viajé a visitar diversos institutos de menores en la provincia de Buenos Aires. Conversábamos con los alumnos, veíamos películas, debatíamos; se filmaba algo corto y les proponía que escriban. Esto se desarrollaba en los institutos de Nogués, Lomas, Dolores, Mar del Plata, Almafuerte, Virrey del Pino y otros. Por casualidad me tocó quedarme fijo en el nuevo Dique, hoy Araoz Alfaro, un instituto que tenía cierta fama de marginalidad y los que gozaban de mala conducta terminaban en ese lugar. Fue ahí donde encontré el entusiasmo de los jóvenes por participar del taller de cine”. Una película de Fabio Zurita. Estreno: 22 de abril.

Disponible en https://www.cont.ar/

ETCÉTERA

Las verdades del 10 El Museo del libro y de la lengua presenta un singular homenaje a Diego Maradona que rescata su faceta como creador de frases inolvidables. La noticia sobre la muerte de Maradona fue de esos acontecimientos que desencadenan un sentimiento casi unánime, un duelo colectivo. María Moreno, actual directora del Museo, y María Pia López, en ese entonces secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento, compartieron pensamientos y sensaciones sobre la muerte del héroe nacional. Así surgió un texto dedicado a recordar y valorar una de las más grandes habilidades del 10: su exquisita capacidad de crear, ya no con las gambetas sino con las palabras, nuevas frases y modos de la lengua.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=mwOjlT6_16Y

MIÉRCOLES 28

CINE

María Callas: en sus propias palabras El documental hace honor a su título ya que no narra nada que no esté contado por la legendaria artista.Su director Tom Volf se dedicó durante cuatro años a recopilar toda clase de materiales sobre la soprano favorita de Luchino Visconti: entrevistas televisivas extraviadas, grabaciones perdidas, filmaciones caseras, cartas personales, presentaciones filmadas en forma pirata. Con testimonios de la propia Callas, Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, John Fitzgerald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor y entre otras personalidades que la conocieron.Forma parte de la programación de abril de la sala virtual Comunidad Cinéfila.

Disponible en https://www.comunidadcinefila.org/

ARTE

Lo que queda Hache presenta una exhibición de pinturas, fotografías, videos, cerámicas, collages y dibujos de trece artistas de la galería. Lo que queda es el título que da nombre a la muestra y se configura a partir de la pregunta ineludible sobre el estado de las cosas y sobre la idea de proceso individual y colectivo en la vida contemporánea. ¿Cómo repercuten en lo colectivo los hábitos y jerarquías producidas en la microescala de la vida doméstica? ¿Cómo se tramita lo colectivo en el espacio íntimo? Con obras de Gabriel Baggio, Florencia Böhtlingk, Diego Figueroa, Foto Estudio Luisita, Elena Loson, Leticia Obeid, Gilda Picabea, Sofía Quirno, Catalina Schliebener, Martín Sichetti, Leila Tschopp, Dani Umpi e Ivana Vollaro. Hasta el 30 de abril.

En Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

MÚSICA

Nico Sorín Solo Set Hasta el miércoles 28 de abril a las 23 se ofrecerá a través de las plataformas vivamoscultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, Nico Sorín Solo Set, espectáculo que forma parte de Música en el Hall, conciertos producidos por el Teatro San Martín, y que en esta oportunidad se presenta por streaming. Nico Sorín (composición, sintetizadores, voz) incursiona en el mundo de la electrónica y presenta su nuevo set solista junto con Ignacia Etcheverry (composición, sintetizadores, voz) y Miloo Moya (Beat Box). El sonido es de Rocío Pradines y el manager, Ale Mazzei.

Disponible en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

ETCÉTERA

El sueño ilustrado Un taller de ilustración con Mariano Díaz Prieto: “Vamos a conocer a través del arte, la literatura y la psicología, las imágenes e historias que habitan nuestra mente mientras dormimos. Exploraremos los procesos que dan vida a esas imágenes y a través de ejercicios prácticos aprenderemos a usarlas en nuestras ilustraciones e historias”. Mariano Díaz Prieto es docente e ilustrador. Entre sus trabajos se encuentran Mondo Babosa (2013), Doña Elba (2015) y El sendero (2020), además cuenta con dos libros de historietas: 4 ambientes (2019), y la novela autobiográfica Suárez (2019). Los lunes de mayo de 19 a 21.

Informes e inscripción en https://filba.org.ar/

JUEVES 29

TEATRO

Lo que el río hace Escribir una obra es un viaje que se nutre del acopio de recuerdos, voces, anécdotas, imágenes “camufladas” por la escritura o bajo los trajes de la ficción. En este caso, las hermanas María y Paula Marull harán el proceso contrario, desarmar la ficción, descubrir los personajes hasta llegar incluso a las personas que los inspiraron. Con el subtítulo de El documental, este trabajo audiovisual es un desprendimiento de la pieza inspirada en la ciudad de Esquina, Corrientes, que iba a estrenarse en 2020 en el Teatro San Martín y que, pandemia mediante, se terminó convirtiendo en "un diario sobre el proceso creativo de la obra". Estrenada en febrero de este año como parte del ciclo Modos Híbridos del San Martín. Con María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

Disponible a través de vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y complejoteatral.gob.ar

ARTE

Signografías El título de la muestra “es apenas una antojadiza manera de denominar un nuevo escenario de cruce entre la pura gramática lineal, la letra aliterada, esquivamente ornamental o fantasmática, la llamada escritura asémica, el trazo que adopta deliberados balbuceos o accede a raptos de elocuencia, el dibujo que saltea los límites de su propio campo para desnaturalizarse como lenguaje y creerse lengua. Como si se tratara de un baile de máscaras a cuyos invitados conocemos pero sabemos que llegarán esbozados en incógnitas fisonomías, los artistas aquí convocados reviven, transfigurada, la imperiosa necesidad, o fatalidad, que lo humano tiene de dejar rastros, huellas y señales, más allá del habla, del logos y de la mímesis”. Con obras de Carlos Arnaiz, León Ferrari, Sarah Grilo, Kirin, Květa Pacovská, Kazuya Sakai, Fidel Sclavo y Eduardo Stupia.

En Galería Jorge Mara - La Ruche, Paraná 1133. Turnos en www.jorgemaralaruche.com.ar

ETCÉTERA



Academia 4 33 Se trata de un nuevo espacio de enseñanza y reflexión sobre teoría y práctica de las artes contemporáneas. Con una amplia trayectoria en el campo de la producción musical y escénica y una mirada transdisciplinar, el colectivo 4’33” y la Fundación CEAMC inauguran este espacio virtual destinado al aprendizaje, al cruce y a la reflexión teórico-práctica sobre las artes contemporáneas. De mayo a julio se dictarán los primeros seminarios del instituto: “El mapa de Maciunas”, un recorrido a través de los pioneros del arte experimental y el grupo Fluxus, con foco en la obra de John Cage y su influencia, a cargo de Martín Bauer; “Cuando el cielo era el límite”, un relevamiento de la escena americana de la danza contemporánea en los 60 y 70, a cargo de Diana Szeinblum; y “Los imprescindibles”, una mirada desde el teatro a la obra musical de Bertolt Brecht, por Alejandro Tantanian.

Inscripciones en [email protected]

FOTOGRAFÍA

Núcleo de Autores Fotográficos Hasta principios de la década del 80, cuando en casi todo el mundo los museos exponían fotografía, en Argentina el panorama era radicalmente distinto: casi no había salas donde exponer fuera del ámbito de los fotoclubes. Después de la Guerra de Malvinas, con el proceso de retirada de la dictadura, ya no era peligroso salir a tomar fotografías y los fotógrafos querían registrar lo que estaba pasando. Por aquel entonces, Eduardo Grossman y Ataulfo Pérez Aznar se propusieron construir una instancia que permitiese hacer colectivamente entre fotógrafos/as de la misma generación. El grupo quedó conformado por Enrique Abbate, Alfredo Baldo, A. Bécquer Casaballe, Hugo Gez, Eduardo Gil, Martín Glas, Eduardo Grossman, Juan José Guttero, Marcos López, Gianni Mestichelli, Ataulfo Pérez Aznar, Oscar Pintor y Helen Zout. A través de 190 imágenes de 45 artistas, la exposición repasa las muestras realizadas por este grupo fundacional, el NAF, Núcleo de Autores Fotográficos. Hasta el 6 de junio. Coordinación General: Silvia Mangialardi y Ataulfo Pérez Aznar.

En Fototeca Latinoamericana – FoLA, Godoy Cruz 2626. Entrada: $200.

VIERNES 30

TEATRO

Proyecto Frontera El Brío Teatro presenta una programación online que reúne tres compañías que desarrollaron sus trabajos durante el 2020: Estoy Pandemia, Relato situado, memoria del aislamiento y Proyecto frontera, que podrá verse hoy. Proyecto frontera es una creación del grupo Boca de Gallo donde investigan el concepto frontera como límite, propio o impuesto, físico o inmaterial, poetizándolo a través del cruce de lenguajes. “En un mismo espacio habitado por diferentes protagonistas en donde se despliegan mundos que contienen bordes, separaciones, fronteras, donde proyecciones analógicas, actuación, texto, objetos, sonidos y fotografías se entrecruzan con el registro digital”. Actúan Carolina Tejeda e Ignacio Rodríguez de Anca.

A las 20. Entradas en http://www.alternativateatral.com/obra74610-proyecto-frontera

MÚSICA

Ariel Ardit Ariel Ardit se presentará vía streaming en un concierto desde el Torquato Tasso. Junto a Andrés Linetzky en piano y dirección musical, Ramiro Boero en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Manuel Quiroga en violín. Repasará tangos clásicos de su repertorio y nuevas canciones. Con ocho discos editados como solista, 1 premio Konex Platino (2015), dos premios Carlos Gardel (2015 y 2017), y dos nominaciones al Latin Grammy, Ariel Ardit es uno de los mayores referentes de tango de su generación.

A las 21, entradas: $800. Disponibles en https://www.passline.com/eventos/ariel-ardit-streaming

ARTE

El atajo En palabras de Sandra Juárez, curadora de la exposición: “El atajo (de José Luis Landet) presenta un camino corto hacia el repertorio de ideas que nutren las obras del artista sobre el desplazamiento del autor y sus preguntas sobre quién produce los objetos culturales, quién los distribuye y quién los consume. El método Landet se despliega en múltiples acciones de recolección de imágenes, selección, clasificación y archivo. Escribe, hace bocetos y puebla numerosas bitácoras. La metodología se asemeja a la arqueología procesual y dirige su investigación a encontrar vestigios culturales a los que denomina ruinas civilizatorias y es a partir de estos materiales que realiza una apropiación radical y poética de las imágenes, sean estas pinturas o piezas gráficas”.

En el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca, Av. Almirante Brown 1031. Gratis.

Lindnerfest La galería Nora Fisch presenta la tercera edición de “Lindnerfest, festival de dibujos de Lux Lindner”, donde se exhibe una gran cantidad de la prolífica producción en dibujo del artista. En este caso titulada Choripanipzus.exe. Lux Lindner participa en la escena artística de Buenos Aires desde fines de la década del 80, habiendo exhibido en el Centro Cultural Rojas en los 90. Su erudición acerca de la historia y la cultura argentina y su histrionismo lo han transformado en un artista con un perfil original y particular dentro de esta escena, capaz de un análisis lúcido y mordaz de la argentinidad y sus formas simbólicas. La obra de Lindner ha sido ampliamente reconocida, habiendo obtenido entre otros el Premio Konex al Dibujo, el Primer Premio Fundación Andreani y el Primer Premio Fundación Klemm.

En Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

SÁBADO 1°

CINE

Asia diversa Hasta el 6 de mayo la plataforma Puentes de cine presenta un ciclo que reúne ocho historias que transitan entre Corea, China, Laos y Taiwán y permiten entender un poco más quiénes son y qué sienten quienes llegan a nuestro país desde tan lejos. En La salada, dirigida por Juan Martín Hsu, un grupo de inmigrantes lucha contra la soledad y el desarraigo con la bulliciosa feria de La Salada como telón de fondo. Un padre y su hija coreana, Yun-jin, se preparan para un casamiento arreglado, pero al acercarse el compromiso Yun-jin comienza a dudar de su obligación. Bruno, un joven boliviano recién llegado al país busca trabajo, y Huang, un vendedor de DVD’s taiwanés, tiene a su familia en Taiwán y su único contacto con ellxs es por teléfono, mientras busca una novia que lo acompañe.

Gratis. Disponible en www.puentesdecine.com

ARTE

Alberto Greco La exposición es el resultado de una de las investigaciones más importantes que haya realizado el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La muestra presentará de forma viva el legado rupturista de un artista que desestabilizó la escena del arte argentino de las décadas del 50 y 60 y se transformó de manera póstuma en una clave para comprender el paso del arte moderno al arte contemporáneo en la escena internacional. La exposición incluye una selección de obras existentes, material documental devenido documento vivo y producción ficcional que buscará dar visibilidad a la multiplicidad de recursos del sistema de producción de Greco. La utilización de diversos modos de representación curatorial y museográfica permitirá incorporar al espectador en la travesía del artista hacia el arte vivo.

En el Museo de Arte Moderno - Av. San Juan 350. Entrada: $70.

León Ferrari El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la muestra Ferrari infinito, que reúne una selección de más de cien obras gráficas producidas por el artista durante las décadas de 1970 y 1980, que incluyen litografías, xerografías y aguafuertes. Con curaduría de Carolina Jozami, de la Dirección Artística del Bellas Artes, esta exposición se realiza en el marco del centenario del nacimiento del artista y celebra el ingreso a la colección del Museo de una importante donación de obras provenientes de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo. Las piezas exhibidas dan cuenta de los temas recurrentes a lo largo de su trayectoria, que desarrolló a partir de su experimentación con la línea, la escritura y la abstracción, y empleando diversas técnicas.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Del Libertador 1473. Gratis con turno previo.

TEATRO

Amarga Marietta En la década del cuarenta, en la Pampa Gringa, sucede un hecho anómalo. Una recién casada pega con suma violencia a su marido y le propina golpizas que lo llevan al borde de la muerte. La situación es vivida con desconcierto por ambas familias y no saben a qué adjudicarla. Padre y suegro aconsejan al recién casado responder con igual y mayor violencia a su mujer, pero él se niega. Un tío parece traer la solución, a un hecho que en realidad no la tiene, porque esconde un secreto. La dramaturgia es de Patricia Suárez y la dirección de Sandra Franzen, música de Florencia Albarracín, iluminación de Agnese Lozupone, vestuario de Alejandro Mateo, y escenografía de Carlos Di Pasquo. Con Irene Almus, Anahí Gadda, Tony Lestingi, Claudio Martínez Bel, Marcelo Mazzarello y Juan Andrés Romanazzi.

Disponible a través de Cervantes Online: https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ