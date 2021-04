Luego de que el gobierno nacional instara a las escuelas privadas a cumplir con el decreto presidencial de suspensión de clases en el AMBA, pese a la desacato del gobierno porteño, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, se reunió con los representantes de las cámaras que núclean a los colegios de enseñanza privada. El funcionario reiteró la vigencia del DNU y les solicitó que se respete la voluntad tanto de las familias que deciden no enviar a la escuela a sus hijos estudiantes como de los docentes que deciden no dar clases presenciales, por los riesgos asociados a la pandemia. El compromiso alcanzado consiste en que no se computarán inasistencias ni se aplicarán sanciones a quienes no concurran. Si bien la postura de las asociaciones es a favor de mantener abiertas las escuelas, también hubo un cuestionamiento a la judicialización planteada por la Ciudad. El ministro también recibió a dirigentes del sindicato docente del sector privado (Sadop), quienes reclamaron que el gobierno de CABA “deje de presionar a las escuelas para sostener la presencialidad a toda costa”.

Este jueves por la mañana en la sede del Palacio Sarmiento, Trotta recibió a las asociaciones que núclean a las escuelas privadas: Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (Coordiep); Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep); Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); y el Consejo Superior de la Educación Católica (Consudec), para solicitarles que se comprometan a no computar las faltas de estudiantes cuyas familias no están de acuerdo en mandar a sus hijos al colegio, como así también respetar a las y los docentes que cumplan con el DNU vigente, para quienes se pidió que no haya sanciones ni descuentos salariales.



El día anterior a la reunión, Trotta y su par de Justicia, Martín Soria, les enviaron una carta a las cuatro cámaras en la cual señalaron la "incertidumbre y confusión" que sufre la comunidad educativa por la decisión del gobierno porteño de sostener las clases presenciales a pesar de un DNU y un fallo judicial que indican lo contrario. Les pidieron que se acate el decreto dictado por el presidente Alberto Fernández en el marco de las restricciones anunciadas por la segunda ola de coronavirus, y remarcaron la importancia de sostener clases virtuales en el AMBA hasta el 30 de abril.

“El ministro nos pidió comprender la situación de las familias que deciden no enviar a sus hijos a la escuela y también, que consideremos a las y los trabajadores que deseen cumplir con lo establecido en el DNU vigente, coincidiendo que es entendible en este momento de la pandemia y que nos preocupa la judicialización que la Ciudad hizo de la situación”, dijo el vicepresidente de CAIEP, Rodolfo De Vincenzi, tras el encuentro con Trotta.



El titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba- Junep), Martín Zurita, señaló que fue "una muy buena reunión" y aclaró que "los colegios privados no fueron presionados. Al contrario, estamos trabajando muy bien desde el año pasado con el Ministerio de Educación y también expusimos las necesidades y las problemáticas que tienen las escuelas de gestión privada", señaló Zurita.

Pese a que los representantes de las cámaras de colegios privados aceptaron el pedido del ministro, su postura respecto del decreto presidencial es que "las escuelas son un lugar seguro" y que no depende de las cámaras acatar o no, sino que eso en CABA es facultad del gobierno porteño. "Nunca fue un planteo del ministro si nosotros vamos a acatar o no, porque no nos corresponde a nosotros acatar el DNU. Los fallos encontrados le corresponden acatarlos al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", dijo De Vincenzi.

Con los maestros

Más temprano, el ministro Trotta también recibió a docentes y representantes gremiales de Sadop Capital con el fin de dialogar y escuchar las posiciones de las y los trabajadores de escuelas de gestión privada. Los docentes detallaron las condiciones en las que trabajan y le solicitaron a la Ciudad “que deje de presionar a las escuelas para sostener la presencialidad a toda costa”.

"Es la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Ciudad la que comunicó la obligatoriedad de trabajar en la presencialidad, por eso lo que esperamos de esta convocatoria de las cámaras, es que el Ministerio los comprometa a no sancionar a las y los trabajadores que no acaten la presencialidad", señalaron desde el gremio. Asimismo, remarcaron que “nuestro deseo desde el inicio del año escolar, fue trabajar por la presencialidad, construyendo el protocolo y monitoreándolo, por eso le pedimos a la Ciudad que deje de presionar a las escuelas para sostener la presencialidad a toda costa”.