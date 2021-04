Luis Antonio López es un tartagalense que viajó a Neuquén en busca de trabajo y desde el 11 de marzo se encuentra desaparecido. Su hermano, José López, realizó la denuncia en la Comisaría 42 de Tartagal hace dos semanas y contó que no tienen ninguna novedad al respecto, no sabe si a su hermano lo están buscando las autoridades neuquinas, y desconoce también qué intervención realizó la justicia salteña. Se trata de una familia de condición humilde que no ha podido trasladarse al sur para tomar un papel más activo en los reclamos de búsqueda.

López, de 31 años, según detalló su hermano, es técnico en higiene y seguridad, y también tiene los oficios de electricista y albañil. Se fue al sur hace tres meses, en búsqueda de empleo por la falta de oportunidades en la tierra natal. Vivió en la ciudad de Centenario y después se fue a la capital neuquina. José López sabe que había conseguido solo trabajos temporales de albañilería y electricidad.



"Nos comunicábamos semana de por medio o cada dos semanas. Pasaron tres semanas, no se comunicaba y no respondía mensajes. Empezamos a averiguar, nadie sabía dónde estaba. Nos pareció raro porque él tenía necesidad de comunicarse casi día por medio con sus amigos. Hasta el 11 de marzo sus amigos tienen chats con él", relató José.

Después de que José López radicara la denuncia en la Comisaría 42, e hiciera una publicación en redes sociales, apareció un vecino de Tartagal que también se había ido a Neuquén y le contó que cuando regresaba se lo cruzó a Luis en la terminal. Según el testimonio que aportó este hombre, Luis le dijo que quería volver a Tartagal pero que antes iba a probar suerte en Mendoza, describió que estaba vestido con pantalón vaquero y campera, y llevaba consigo un bolso y un colchón.

"Nos comunicamos con el dueño del lugar donde alquilaba en Neuquén, nos contó que Luis se había ido pero no se acordaba la fecha", sostuvo José.

El hermano manifestó su disconformidad con las autoridades de Tartagal, ya que nadie le ha comunicado nada respecto a la búsqueda de su hermano por los trayectos que hizo. También dijo que soportó destrato de la policía cuando fue a denunciar porque esperó desde las 20 hasta las 1 de la madrugada para que le tomen la presentación, a pesar de que era la única persona que se encontraba esperando por la atención en la dependencia y en ese lapso incluso se descompuso y tuvo que ir al hospital y regresar.

Salta/12 consultó al Ministerio Público Fiscal de Salta, desde donde respondieron que intervino ante la denuncia el fiscal Rafael Medina, quien dispuso que las actuaciones se remitieran a la provincia de Neuquén, donde el joven fue visto por última vez. José López pidió a las autoridades que busquen a Luis, y que indaguen si tomó algún colectivo hasta Mendoza.

La situación denunciada retrotrae a la memoria el conocido y doloroso caso de Daniel Solano, un trabajador también de Tartagal, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, quien se trasladó hasta Río Negro para trabajar y que se encuentra desaparecido desde del 5 de noviembre del 2011, día en que fue detenido por la policía de Choele Choel tras protestar contra la empresa Expofrut.