El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, analizó el accionar de Juntos por el Cambio frente a la segunda ola y catalogó a la oposición como "absolutamente irresponsable y siniestra", al tiempo que advirtió que es "muy inescrupuloso" que los dirigentes y máximos referentes de esa coalición "estén dispuestos a que se prendan fuego la Provincia o el país en pos de sus intereses particulares".

"Por algo perdieron por paliza en las elecciones. Las únicas herramientas que tienen son estos escándalos que montan, los llamados casi a la sedición, los intentos de que el país se sumerja en la anarquía, no acatando decretos o las medidas", remarcó el funcionarios en diálogo con Télam.

En cuanto al vínculo con los dirigentes opositores que ocupan un cargo, explicó que "se empezó a romper algo con el tuit que publicó Mauricio Macri instando a los intendentes de la provincia de Buenos Aires a que no hagan caso a las medidas de los Gobiernos nacional y provincial".

Asimismo, criticó el comunicado firmado por los máximos referentes de Juntos por el Cambio, el cual decía que no iban a acatar ninguna de las restricciones que pusiera el Gobierno nacional. "Fue una movida claramente política para moverse como oposición dura", consideró.

Sin embargo, destacó que "por suerte muchos referentes de Juntos por el Cambio no se van a suicidar políticamente ni van a mandar a morir a su gente. Están los que tienen responsabilidad de gestión y política y los irresponsables respecto de todo".

Por otro lado, señaló que "independientemente del barullo político que pueda haber" mantienen el diálogo. "Tenemos que coordinar sí o sí, no queda otra. Seríamos unos irresponsables si no lo hiciéramos. Sería suicida para nosotros no coordinar medidas sanitarias con la Ciudad. Vino sucediendo muy bien hasta la instrucción política de Macri de oponerse a cualquier medida. Pero nosotros tenemos el teléfono abierto", enfatizó el jefe de Gabinete bonaerense.

Sobre la situación sanitaria que atraviesa la provincia de Buenos Aires, Bianco subrayó que "sigue siendo muy preocupante por el aumento de los casos de las últimas 6 semanas" y que "la ocupación de camas es la más alta desde el comienzo de la pandemia", aunque aclaró que "los casos siguen aumentando, pero hay cierta desaceleración. Los contagios están estabilizados, pero estamos en una planicie de 12 mil casos promedio diarios".

"Seguimos ampliando el sistema, abrimos esta semana 250 camas de terapia intensiva e incorporamos respiradores, pero si el aumento de casos es exponencial, no hay posibilidad humana de atenderlos. Si podemos bajar los casos, el panorama es otro mientras vacunamos", detalló.



En otro tramo de la entrevista, el funcionario analizó las diferencias entre la primera y la segunda ola y sostuvo que "ahora la situación es otra: los casos aumentaron mucho, hay otras cepas mucho más contagiosas y letales. De cada 10 personas que entran a terapia intensiva con covid-19, 7 mueren. Es un dato dramático".

Consultado sobre qué pasara después del 30 de abril, Bianco respondió: "Las medidas tienen un principio y un fin. Después del 30 veremos qué pasa. Creo que terminaremos esta semana con un número parecido a la pasada, cosa que empieza a ser una pequeña luz de esperanza respecto del posible control de la situación sin tener una saturación masiva del sistema sanitario".