En el teatro de la vida a Salta le tocó representar “Esperando a Godot”. Los actores principales bien podrían ser el ministro Juan Esteban y el presidente del COE Francisco Aguilar, interpretando a Vladimir y Estragón, los dos personajes que esperan a Godot, que en la versión adaptada salteña sería el pico de la segunda ola de contagios.

Pero a diferencia de la obra de Samuel Beckett, en la que Godot nunca aparece, aquí la tragedia terminaría con su llegada. Además existe un tercer personaje, un joven que avisa que Godot “no llegaría hoy, pero con seguridad mañana sí”, ese papel lo ocupa el reporte diario, que no baja de los 200 casos diarios, pero que hasta ahora en este año no superó nunca los 300.

Todo lo que se programa y planifica en la provincia está supeditada al arribo de esa segunda ola, mientras tanto se intenta sostener una suerte de normalidad, a pesar de los números cada vez peores que arroja el cuadro epidemiológico.

Mientras que para la Nación la Capital salteña y Rosario de Lerma se encuentran en alto riesgo, el COE local canta retruco y le agrega La Caldera, Los Andes, La Candelaria y Rosario de la Frontera. Por ahora no se suman más medidas restrictivas a las que ya existen que apuntan principalmente a evitar la circulación nocturna, lo que se cumple con mayor ahínco de lunes a miércoles, el jueves afloja, y el fin de semana las fiestas clandestinas están a la orden del día: ocho el viernes, y 24 el fin de semana anterior.

El cronograma de vacunación sigue, sin prisa, pero tampoco sin pausa. El personal médico ya cantó bingo y todos recibieron por lo menos una dosis. Avanzan las inoculaciones a los docentes de grados superiores y a policías. El esquema de turnos para personas prioritarias, lleva más de 80 mil otorgados. Alcanzar la mayor cantidad de gente vacunada es la gran esperanza para que la provincia no sienta el cimbronazo con las consecuencias que se lo pronostica.



La ocupación de camas está en un nivel alto, pero, calculan, no todavía en zona de colapso, igualmente empezaron a reprogramar las cirugías que no son urgentes como para reservar más camas, por las dudas ¿vio?, no vaya a ser cosa que Godot aparezca sin previo aviso...

Fútbol sí, ¿Gauchos no?

Quienes no estarían con paciencia como para esperar a Godot, al coronavirus o al COE, son los fortines gauchos que a un mes y medio de que se cumpla el bicentenario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, todavía no tienen definición alguna de lo que podrán hacer para homenajear al máximo prócer salteño.

Maldicen la mala suerte que justo a este gobierno se le haya ocurrido desempolvar su peronismo aplicando la frase que se le atribuye al general de que “si quieres que algo no funcione, formá una comisión”, y ahí anda la Comisión de Homenajes por el Bicentenario.

Alguno de los ¡46 miembros! que la integran también están en el COE, como los ministros Matías Posadas y Ricardo Villada, otros ostentan título como el director de la Comisión Provincial del Bicentenario, Alberto Barros, que salió del anonimato luego de ser entregado a la hoguera por la diputada Mónica Juárez, que le atribuyó haberle dictado mal la fecha del fallecimiento de Güemes, que quedó grabada en el mármol de la efímera placa “homenaje” que se puso en la Legislatura, la cual se sospecha se reconvirtió en una mesada de cocina.

Por lo pronto los fortines que esperaban tirar la casa por la ventana ante tamaña efeméride, sospechan que no hay tal ventana, y mucho menos una casa, pero igual avisan que miles de gauchos se van a largar el 17 de junio a homenajear por motus propio al Héroe, y que quedará a criterio de la Comisión si los apoyan o intentan frenarlos.

Hay que reconocer que sería muy simbólico y pintoresco que el aniversario se celebre con una invasión por la fuerza de gauchos, como cuando tenían que desalojar a los godos Pezuela, Olañeta y De la Serna en tiempos de la Independencia.

Igual un antecedente les da una luz de esperanza, porque si la Liga de Fútbol que cumplía 100 años pudo meter una terrible cena, show y fiesta con más de 100 invitados, los gauchos que conmemoran un bicentenario mínimamente un asado con guitarreada para 200 podrán armar. Porque si para Maradona la pelota no se mancha, para el gobierno tampoco se contagia de coronavirus.

"Frente" dijo la partera

Así como con la situación epidemiológica, la dinámica e incertidumbre de Esperando a Godot también se puede aplicar a la actualidad política, como si se tratase de su segundo acto.

Los referentes de todos los espacios coinciden (algunos a viva voz, otros off the record) que es muy difícil que se pueda votar el 4 de julio, pero por las dudas siguen adelante con el armado de los frentes, para cumplir el 5 de mayo con la primera escala del calendario electoral.

Por el contrario desde el Gobierno sostienen que el 4 de julio son las elecciones, aunque conscientes de lo complicada que puede estar la cuestión sanitaria imaginan como plan B el aplazamiento para más adelante.

Con esa paradoja de fondo, ya se conformó el Frente A del saencismo que lleva el gentilicio como estandarte porque lo integran el Partido Identidad Salteña, Primero Salta, Salta nos Une, Todos por Salta, Salta Independiente y Partido Propuesta Salteña. Ahí también se coló el Partido Conservador Popular, al que lo dejaron integrarse a pesar de no tener ningún atisbo de salteñidad en su denominación.

De esta manera para el Frente B del saencismo quedarían Memoria y Movilización, Libres del Sur, Frente Salteño (aunque con ese nombre podrían meterlo en el otro grupo), Frente Plural y la nueva joya de la corona el Partido Justicialista.

Todo apunta a que la estructura electoral del saencismo será muy similar a esas construcciones piramidales herederas de la Ley de Lemas y que tan bien supo pulir el urtubeicismo, con un candidato fuerte en la punta, a partir del cual se irán abriendo las listas para las demás categorías, pero con el riesgo de que si no tiene la conducción suficiente y adecuada, corre el riesgo de convertirse en un verdadero ejercicio de darwinismo electoral, en el que solo llega a una banca el más apto... o el más lindo y simpático.

En este caso serían dos los candidatos a senador por la capital del oficialismo, no menos de cuatro las listas de diputados y por lo menos 6 las de concejales.

Esta dispersión del voto saencista, sistema Dhont mediante, le abre una gran posibilidad a los demás frentes si es que consiguen no desperdigarse en un similar laberinto de candidatos.

Por lo pronto la derecha consideró que su negocio está en separarse estratégicamente del Gustavo Sáenz albertizado. Por eso el PRO, la Unión Cívica Radical y el olmedista Ahora Patria cerraron filas en un frente tal como lo confirmaron ayer los seguidores de Macri, después de una reunión de referentes, y los discípulos de Yrigoyen, tras cerrada votación de los convencionales.

Ahora solo les queda definir si para julio va a convenir pedir que abran o cierren las escuelas, si la Sputnik made in Argentina es mejor que el dióxido de cloro o si a Sáenz le pegan mucho, poquito o nada. En esas tres cuestiones está todo lo que importa, el resto es cotillón para este frente.

Por otro lado el Frente de Todos está en la etapa de definir exactamente el alcance del Todos de su denominación y busca cerrar las alianzas para no llegar con los papeles a medias el 5 de mayo.

Eso sí, atento a las encuestas que dicen que el Albertismo corre serios riesgos de que la carroza se le convierta en calabaza, el FdT, como esos ahorristas que van a lo seguro y compran dólares, levantaría nuevamente las banderas del kirchnerismo que con altas y bajas siempre le rindió en votos, y que además constituye un terreno todavía resbaloso para el saencismo, que no tiene ganas, y tampoco puede, seducir al votante K.

Pasado el primer plazo para presentar alianzas, llegará el turno de confirmar los candidatos, que, ya sea por mucho, por poco o por la forma en que se elegirán, promete dejar el tendal de heridos, ofendidos y desencantados.

Mientras, los posibles aspirantes a integrar las listas empezaron a hacer sus gracias, el oficialista se congracia con el gobernador, el opositor se opone más que nunca, el influencer no duda mostrar en las redes todo lo genial que es y el cantante canta lo más afinado posible. Todo vale en la viña del Señor.

Y después, al final, si queda algo de tiempo, capaz se expondrán y discutirán las ideas, proyectos y expectativas de cada candidato que aspira a ocupar una banca en la Legislatura, el Concejo Deliberante o en la Convención Constituyente. Aunque orejeando los primeros nombres que se tiraron sobre la mesa, que eso suceda es tan improbable como que finalmente aparezca Godot.