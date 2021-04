El primer cambio significativo que trajo la pandemia a la transmisión de los premios Oscar 2021 llegó antes del inicio de la ceremonia. Históricamente distribuidos a la largo de la gala, los números musicales de las cinco canciones nominadas se grabaron en las horas previas y se emitieron de manera intercalada durante la alfombra roja. O así era en los papeles, porque la realidad es que fueron solo tres antes del inicio. Una de las productoras, Jesse Collins, dijo que este esquema favorecía a que cada pieza pueda tocarse íntegramente, en lugar de solo un fragmento.



Cuatro de los cinco videos se grabaron en la terraza del Museo de la Academia. El único número que no se filmó en Los Ángeles fue “Húsavík”. Se grabó, justamente, en Húsavík, ya que a esa localidad islandesa refiere la canción de la comedia Eurovision: The Story of Fire Saga. Si bien allí las “cantantes” son Will Ferrell y Rachel McAdams, la voz de ella en realidad pertenece a la sueca Molly Sandén, que para esta ocasión se calzó los mejores abrigos para pararse en el escenario montado en medio del puerto del pueblo.

La primera en pasar por la terraza fue la italiana Laura Pausini para “Io Si (Seen)”, que escribió a cuatro manos junto la compositora Diane Warren para el drama de Netflix La vida ante sí, con Sophia Loren. “Io Si (Seen)” ya se impuso en este rubro de los Globos de Oro y, de ganar aquí, le permitiría a Warren conseguir su primera estatuilla luego de haber sido nominada doce veces, la primera de ella por la composición de Nothing's Gonna Stop Us Now, de la banda sonora de Mannequin.



"Hear My Voice" se llama el tema que acompaña los créditos finales de El juicio de los 7 de Chicago. Fue interpretado en tercer lugar y escrito por la británica Celeste, en coautoría con el compositor de la banda sonora del film Daniel Pemberton. La artista, una de las voces de reciente aparición más destacadas de Inglaterra, prestó su voz para otras dos canciones de la película. "Hear My Voice" también estuvo nominada en los Globos de Oro.

Leslie Odom Jr. para hacer “Speak Now”, una de sus dos cartas para ganar el Oscar. ¿Por qué dos? Porque Odom Jr no solo es un cantante de jazz con tres discos encima. También actúa hace décadas y coprotagonizó Una noche en Miami, la ópera prima de la actriz Regina King a la que presta su canción y por cuyo trabajo aspira a la estatuilla de Reparto.

“Fight for You” fue interpretada por H.E.R., que con apenas 24 años puede ufanarse haber sido nominada en las galas de la temporada y, entre medio, abrir el Superbowl de principios de febrero con la canción "America The Beautiful". "Fight for You" pertenece a la banda sonora de Judas and the Black Messiah, una recreación del enrevesado proceso de infiltración del FBI de un delincuente en el Partido Pantera Negra para recopilar información sobre su presidente Fred Hampton. Una figura emblemática para los afroamericanos, como lo ha definido ella. “Tenemos la responsabilidad de seguir haciendo su trabajo. La gente verá la película y, con suerte, le hará desear comenzar su propio tipo de revolución”, dijo a la revista The Hollywood Reporter.