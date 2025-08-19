Franco Mastantuono debutó de forma oficial con Real Madrid en la fecha 1 de LaLiga, en el triunfo 1-0 frente al Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Xabi Alonso, recibió con los brazos abiertos al exRiver. Cuando el entrenador lo llamó, todo el estadio empezó a cantar: "¡Franco! ¡Franco!".

Mastantuono, con la camiseta número 30, ingresó a los 68 minutos del segundo tiempo en lugar de Brahim Díaz. En la primera parte, el equipo solo remató cinco veces al arco, pero nunca con verdadero peligro, y el complemento se puso arriba con el tanto de Kylian Mbappé.

Desde su ingreso, bien marcado por la banda derecha, se lo vio muy activo, asociándose con los volantes, sobre todo con Tchouaméni y con Dani Carvajal. Cuando la jugada se iba para la izquierda, el juvenil cerró su posición un poco hacia el centro, pero volviendo a su lugar indicado sobre la banda derecha.

Además, se hizo cargo de un balón detenido, con un córner sobre esa misma banda que casi se convirtió en el segundo gol, con un cabezazo apenas desviado del propio volante francés.

Cerca del cierre tuvo una chance importante para anotar su primer gol, pero su remate fue detenido por el arquero cuando el argentino tenía poco ángulo para definir. Tampoco faltó su sacrificio para ayudar en la marca y la presión alta para recuperar el balón en campo rival.

Los números, a veces muy fríos, marcan su buen partido. En sus 23 minutos jugados, Mastantuono tuvo 28 toques de pelota, con 17 de 19 pases precisos (89% de efectividad), un pase clave, un centro exitoso, dos duelos ganados, una gambeta exitosa y un remate a puerta.

En definitiva, su debut fue bueno, para sacarse los nervios y la presión de su primera vez en el Bernabéu, recibiendo el cariño de la gente y celebrando con una victoria.



