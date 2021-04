Para los amantes del terror y de los thrillers piscológicos, una buena opción es La invitación, una joya del cine independiente dirigida por la cineasta Karyn Kusama, quien logra ofrecer un neurótico film que genera incomodidad constante en el espectador.

Tal como indica su título, la película comienza con Will y su novia, quienes responden a la invitación de la ex esposa de éste para ir a una cena en la casa en la que vive junto a su nuevo esposo, de la que participan también otras parejas amigas.

A medida que avanza la trama, vamos conociendo que Will y su ex comparten la desgracia de haber perdido al hijo que tenían en común, hecho por el cual la mujer desapareció repentinamente y sin volver a contactarse, hasta esa invitación. Poco a poco, Will va notando que su anterior esposa ha cambiado rotundamente y que algo en esa reunión no anda bien.

Disponible en Netflix