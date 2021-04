El sacerdote acusado de abuso sexual agravado, volvió ayer lunes a poner en duda la continuidad del juicio que se hace en su contra. Esta vez, dijo que presentaba síntomas de coronavirus y que había sido contacto estrecho de alguien contagiado. Además, presentó un nuevo abogado para que colabore con su actual defensor. El Tribunal, decidió seguir con los testigos y que el imputado se conecte desde su lugar de residencia.

A las 8 de la mañana, Gutiérrez, se presentó en la Cámara Penal de Tercera Nominación para proponer como colaborador de su actual defensor, el abogado Orlando del Señor Barrientos, a otro letrado, Marcos Gandini. Posteriormente comunicó que habría sido contacto estrecho de una persona positiva de covid-19. Antes las novedades, los jueces Patricia Olmi, Rolando Palacios y Marcelo Soria, decidieron no suspender y hacerle un lugar en el patio del recinto con una cámara para que pueda participar del debate, mientras llegaba la ambulancia del Same para hacerle los estudios correspondientes.

Cuando la ambulancia llegó, lo trasladaron hasta el hospital Carlos Malbrán, donde le otorgaron un certificado de aislamiento. Luego, se lo trasladó a la casa Parroquial de la localidad de Santa Rosa, donde se aloja y desde ahí se conectará las próximas jornadas que dure el juicio.

Testigos

Si bien el debate se desarrolla a puertas cerradas, trascendió que el sacerdote Víctor Vizcarra, no habría escuchado de boca del acusado que se sintiera confundido por alguna cuestión de amor, como el mismo Gutiérrez le contó a la prensa. En tanto, y si bien no habría confirmado desde cuándo, dijo que el imputado estaba suspendido de sus funciones lo que no significaba que había dejado de ser sacerdote.

Por su parte, Luis Delgado, quien sí dejo los hábitos por haberse enamorado en el año 2016. Tampoco habría referido que Gutiérrez le cuente sobre alguna confusión sobre su vocación y tampoco que se hubiera enamorado.

En tanto, el psicólogo que le realizó la pericia a la sobreviviente, habría ratificado frente a los jueces los signos de culpa, vergüenza y coerción que ella presentaba y asegurado que son compatibles con los de abuso sexual.

Hoy, está previsto que declaren una docente y una compañera de escuela de la víctima. Además, también lo haría la psicóloga de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Liliana Rodríguez. En tanto, el miércoles lo harán los peritos psicólogos y psiquiatras que peritaron al sacerdote y determinaron, como trascendió en su momento, que tenía una personalidad psicopática, narcisista y manipuladora.

En tanto, el nuevo abogado de Gutiérrez, Marcos Gandini, aprovechó cuando el sacerdote era llevado por la ambulancia, para hablar con la prensa. Según dijo, “Se me convocó para colaborar con la defensa y pedí el expediente, que consta de cinco cuerpos, para estudiarlo por veinticuatro horas. Y si bien aún no me entrevisté con Juan, me atrevo a decir que por lo que dice el expediente, me llevó solo 6 horas concluir que es inocente".

Sacerdotes

El Sacerdote Juan de Dios Gutiérrez fue el segundo caso de abuso sexual eclesiástico que se denunció en Catamarca. El primero, fue el del cura Renato Rasgido, sucedido en 2012 y cuya causa aún no puede ser enviada a juicio. Posteriormente, en 2019, el párroco Moisés Pachado, fue denunciado también por abusar sexualmente de una niña de 9 años.