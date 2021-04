Mientras el Gobierno de la Ciudad continúa con su postura de desacato respecto a la presencialidad en las aulas, suspendida por el DNU N°241 desde el 19 de abril pasado, el sindicato docente Ademys lamentó este martes una nueva muerte por coronavirus entre sus filas. El gremio afirmó que se trata del quinto trabajador de la educación fallecido desde el comienzo de las clases presenciales, en febrero.

"Con mucha tristeza y mucha bronca informamos que falleció por covid Sergio Vicino, profe de taller del ET 17 DE 13, Saavedra. Acaba de morir otro profe, 57 años. Estaba internado en Terapia Intensiva con covid", indicó el gremio Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), uno de los que, junto a UTE-Ctera, lleva adelante el paro contra la presencialidad de las clases en la ciudad.

"Sergio iba todos los días a la escuela desde febrero (...) Se contagió a principios de abril y hoy lo llora su familia, sus compañerxs y amigxs", lamentó el sindicato en Twitter.



Según precisó el gremio docente, Vicino "trabajaba en una escuela en la que es imposible cumplir los protocolos" ya que "las aulas de taller no tienen ventilación" y allí "no se realizaron obras". En ese establecimiento tampoco se informaban "los contagios y casos sospechosos", denunció Ademys sobre la falta de cumplimiento y control por parte del Gobierno de la Ciudad.

"¿Cuántxs más tendremos que morir? ¿Cuántxs para que se implementen las medidas evidentes, para que se termine la prioridad de los negocios, los votos y la mezquina y absurda disputa politiquera? No nos resignamos a morir así", continuó el sindicato en las redes sociales, donde responsabilizó por la muerte de Vicino al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

"No nos cansamos de decir que estas muertes podrían evitarse. Que no somos números. No nos resignamos. Vamos a pelearla a fondo, por nuestra salud, nuestra vida, la de nuestras familias, de las de nuestros pibes y pibas. Y por todxs los compañerxs muertos que hoy deberían estar", concluyó Ademys.

El sindicato llamó a realizar una pegatina de carteles en la escuela técnica 17, donde trabajaba Vicino, este martes a las 14. Para el miércoles también convocó a una jornada para pegar carteles y visibilizar lo ocurrido en todo el perímetro de la escuela y para el jueves a las 11 se organizó una jornada presencial docente, no docente y gremial, también en la técnica 17.

Las otras víctimas

Desde la apertura de aulas en CABA, en febrero de este año, además de Vicino fallecieron por coronavirus el preceptor Marcelo Mendoza, los docentes Marcelo Becker y Jorge Langone, y el auxiliar docente Juan Carlos Ramírez, todos en un lapso de dos meses.

Mendoza, que tenía siete hijos y murió la semana pasada a los 55 años, cada mañana tomaba tres colectivos para llegar a la escuela CENS 62 para jóvenes y adultos donde era preceptor, según contaron sus compañeros de trabajo.

Becker, quien murió el 19 de abril, trabajaba en la escuela técnica 35 DE 18 como maestro de alumnos de 1° año y de 3°, dando Electrónica y Tecnología de control. Tenía 30 años de antigüedad en la carrera docente.

Juan Carlos Ramírez, auxiliar docente de la escuela 21 del distrito escolar 3, quien también tenía 55 años, falleció el 7 de abril. Estaba casado y tenía una hija. Ramírez se descompuso un viernes cuando su PCR había dado positivo y murió el lunes siguiente tras permanecer internado en el hospital Méndez.



Langone, un docente de la Escuela Técnica Nº 13 del Distrito Escolar 21, del barrio porteño de Villa Lugano, murió el pasado 29 de marzo tras estar internado a causa de una infección por covid-19.