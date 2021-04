Todas las camas de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Clínicas José de San Martín se encuentran ocupadas, en tanto que en la internación en general el porcentaje llega al 78 por ciento, y en ambos casos más del 60 por ciento corresponde a pacientes con coronavirus, informó este martes el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Recoleta.



"En relación a la alta demanda hospitalaria provocada por la segunda ola de covid-19 y ante los numerosos pedidos de información, ponemos a disposición un estado de situación al día de hoy del Hospital de Clínicas José de San Martín que será actualizado semanalmente", anunció el centro de salud mediante un comunicado.



Allí detalló que "en el día de la fecha hay un porcentaje de ocupación en internación del 78% en tanto que en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) el porcentaje de ocupación llega al 100%. En ambos casos más del 60% corresponde a covid-19".



En relación al promedio de edad de los internados con coronavirus, el centro de salud informó que es de 68 años, lo que muestra "una reducción etaria en la internación por esta patología desde que comenzó la segunda ola, no habiendo hoy pacientes pediátricos".



"Es importante aclarar que casi el 50% de los pacientes no cuenta con cobertura médica y el promedio de internación para pacientes con covid-19 es de 17 días, con un costo diario que se encuentra entre los $ 90.000 y $ 120.000, originado en gran parte por el aumento desmedido del valor de drogas que se utilizan para estos pacientes (Atracurio, Midazolam, Pancuronio, Fentanilo y Propofol entre otros) así como los descartables y equipos de protección personal", refirió el Clínicas.



Frente a esta situación, el hospital solicitó fondos extra al Ministerio de Educación, de quien depende la Universidad de Buenos Aires (UBA).



"Por otra parte, el aumento en el número de contagios que se viene comprobando en Argentina obliga a establecer en forma preventiva criterios para la clasificación de los pacientes críticos, con el propósito de implementar una selección de aquellos que accederán en forma prioritaria a los recursos disponibles frente al agotamiento de estos", sostuvo el comunicado.



En este sentido, el Hospital de Clínicas elaboró un protocolo que establece prioridades en base a criterios de evaluación y clasificación del paciente crítico valorando la gravedad y el pronóstico de reversibilidad de la amenaza para la vida del paciente, basándose en un juicio clínico.



No obstante, el centro de salud aseguró que "la atención paliativa de pacientes críticos se realizará en todos los pacientes, asegurando su bienestar, brindando provisión continua de elementos y medicamentos que garanticen el cuidado paliativo, independientemente del nivel o el área de internación".



"Luego de realizado el proceso de triaje, y habiéndose definido aquellos pacientes que no son candidatos para recibir cuidados intensivos, es fundamental que se les proporcione una atención y acompañamiento adecuado desde los cuidados paliativos", detalló el comunicado.



Finalmente, informó que durante la última semana se realizaron 314 hisopados y se recibieron más de 300 consultas de posibles donantes de plasma por día.

El Clínicas depende de la UBA. Está destinado al desarrollo, incorporación y difusión de los conocimientos médicos, la formación de recursos humanos para la salud en todos sus tipos y niveles y la producción de servicios de salud para la población nacional y local, en un nivel de excelencia acorde al desarrollo científico y técnico actuales, actuando en apoyo de todo el sistema nacional de salud.