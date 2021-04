El 3 de marzo Mauro Sotelo (52), un proveedor de la municipalidad de Recreo, del departamento La Paz, fue denunciado por raptar y abusar sexualmente de una adolescente de 18 años. En aquel momento, la fiscal de la jurisdicción, Jorgelina Shob, lo imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal y pidió su detención.

Sin embargo, mujeres organizadas de la comuna señalaron que el hombre tenía privilegios y comenzaron a realizar reclamos, marchas y sentadas hasta que finalmente ayer martes, un mes y medio después, la jueza de Control de Garantías Corina Pérez, le confirmó la prisión preventiva y será llevado al penal de la localidad de Miraflores.

La madre de la sobreviviente habló con Catamarca/12 y confirmó que “finalmente la Justicia de Recreo hizo lo que tenía que hacer".

La mujer relató el dolor de su hija luego de aquel 3 de marzo. Contó que Sotelo la raptó de la calle en horas de la noche, cuando la joven había ido a cobrar el dinero de un trabajo de niñera que había realizado. El empresario la habría subido a su camioneta a la fuerza y luego de ultrajarla la dejó tirada en una zona céntrica. La joven se desmayó y la encontraron a la mañana siguiente y la llevaron al hospital.

La madre contó también que luego de la denuncia su hija fue amenazada en la calle “por personas que manda él”. Por esta situación realizó también una denuncia penal. Añadió que sufrió otro tipo de intimidaciones de trabajadores de la empresa de Sotelo, quien se dedica a la distribución de agua en el pueblo.



Sin embargo, lo que más le dolió a ella fue que esta situación que consideró irregular, sólo generó habladurías en el pueblo en las que se decía que el acusado era inocente. “Mi hija no puede salir de casa. Si bien está contenida por una psicóloga, no pudo regresar a la escuela porque no quiere que la sindiquen. Tampoco usa el celular porque la hostigan todo el tiempo preguntando si fue ella y otras cosas feas”, relató.

La fiscal Sobh imputó al empresario por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y quedó detenido en la comisaría de la zona. Posteriormente, la funcionaria judicial se habría tomado licencia y comenzaron a pasar los días sin que se le confirme más que la detención. “Ahí me contaron que tenía privilegios. Le llevaban el café con leche con facturas todas las mañanas y andaba por la comisaría como si nada. Como proveedor del Estado es amigo del intendente y es muy injusto que el abogado que lo defiende sea el mismo de la Municipalidad”, señaló.

“Hay palabras que no puedo pronunciar porque me duelen mucho”, explicó la mujer al referirse a la situación procesal y el tipo de imputación que tiene el denunciado, de quien tampoco puede pronunciar su nombre. “Es horrible saber que tu hija ha sufrido y ver el dolor que tiene”, agregó. La madre también relató que no tiene trabajo y que esta situación angustia aún más a su hija, a quien no sabe cómo ayudar. “Soy consciente de que es un dolor que le durará toda la vida. Al menos espero un poco de justicia”, dijo.



En tanto, se mostró agradecida con las mujeres que la acompañaron en el proceso, como Las Perlas de Recreo, una agrupación que ayuda a mujeres en caso de violencia de género. Ellas fueron quienes decidieron realizar las marchas pidiendo la prisión preventiva del acusado y quienes concretaron la vigilia frente al juzgado para que el proceso judicial se cumpla. También, agradeció a la psicóloga que atiende a la adolescente.

Con pocas palabras, la madre pudo contar que la jueza Pérez se reunió con ella y criticó la demora del proceso. Entonces le confirmó que le otorgó la prisión preventiva por la gravedad de lo sucedido, y que el día 5 de mayo se le leerán los fundamentos y finalmente será llevado al penal de Miraflores.