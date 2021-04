Familias, docentes, estudiantes, no docentes, organismos de derechos humanos y figuras reconocidas son algunos de las 16 mil firmantes del pronunciamiento "Sin salud no hay educación posible", en el que reclaman que las escuelas porteñas suspendan las clases presenciales "hasta que la vacunación sea masiva y descienda al mínimo el número de contagios diarios". El petitorio será presentado este jueves 29, a las 14.30, en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



El documento es impulsado por el Colectivo Familias por retorno seguro a las escuelas y su texto completo es el siguiente:

"Familias e integrantes de la comunidad educativa y civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos pronunciamos en contra de la presencialidad escolar en la situación actual, y repudiamos toda acción dilatoria llevada a cabo por los poderes Judicial y Ejecutivo de la Ciudad, representados en las personas de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Soledad Acuña y Fernán Quirós, y de los tres jueces de la Sala IV del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de C.A.B.A. Dres. Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini, Nieves Machiavelli y la Defensora Pública N*3 de C.A.B.A. Maria Lorena González Castro Feijóo.

La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro de la pandemia en todo el país, y una de las ciudades de mayores contagios y muertes por millón de habitantes del mundo. Al día de hoy, tiene el menor porcentaje de docentes vacunados en todo el país. El sistema de salud privado está colapsado desde hace una semana, y también está al borde del colapso del sistema público. Pacientes gravísimos deben ser enviados a instituciones médicas en la Provincia de Buenos Aires; familiares deben conseguir tubos de oxígeno para tratar a sus enfermos en sus casas.

En este contexto, arrojar a niñes, familias, docentes, auxiliares y a toda la comunidad educativa a una presencialidad forzada e insegura responde solo a intereses electorales, y a un profundo y sistemático ataque a la educación pública, que afecta, en definitiva, a todos los ciudadanos. Evidencias inexistentes que los funcionarios enarbolan en las conferencias de prensa someten a familias, docentes, auxiliares y niñes a la angustia y al sufrimiento psíquico, en medio de la situación delicadísima de una segunda ola, que es mucho peor que la primera. Este comportamiento por parte de funcionarios y funcionarias públicos, que deben velar por la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, debe ser repudiado.

Exigimos el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia que exime de clases presenciales y que se aseguren dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes; dispensas para madres y padres a cargo a niñes en edad escolar y para quienes conviven con personas con condiciones de riesgo. También ayudas sociales y económicas para familias que lo necesiten. Sostenemos que es necesario avanzar en un plan de vacunación masiva y se debe aliviar la situación sanitaria para que la presencialidad en las escuelas sea realmente segura. Mientras tanto, el Estado debe garantizar educación virtual para todos los niveles y modalidades.

Suscribimos al pronunciamiento de los organismos de derechos humanos en el cual se llama a la sociedad a cumplir con las normas de cuidado de la salud incluidas en el DNU y en el que se respalda el paro de actividades de docentes y trabajadores estatales con el fin de garantizar estas medidas preventivas, llamando a las familias a no enviar a sus hijxs de manera presencial a la escuela.

Sin salud no hay educación posible. Exigimos cuidado, respeto y cumplimiento del DNU presidencial."

























La educación es muy importante, pero no urgente. Lo único urgente en el peor momento desde el inicio de la pandemia es preservar la salud y la vida de las familias trabajadoras. Todo lo demás se puede y se debe relegar. Invitamos a que se sumen a acompañar la entrega del documento. Quienes puedan y quieran participar se pueden sumar, la idea no es un encuentro multitudinario sino más bien un pequeño grupo de la comunidad educativa para cuidarnos lo máximo posible. Convocamos a sindicatos docentes y medios masivos de comunicación a acompañar esta acción. Que no sea necesario movilizar y exponer aún más nuestras vidas para ser escuchadxs. Somos más de 16 mil personas representadas en quienes estarán allí para exigirle a Larreta, a Acuña y a Quirós que dejen de jugar a la ruleta rusa con nuestras vidas. Necesitamos que nos hagan visibles.