Daniel Toro es, sin dudas un emblema de la cultura salteña, argentina y latinoamericana. Sus canciones, guardadas en el corazón del pueblo, se entonan desde hace décadas con una vigencia indiscutible.



Por eso, para celebrar su vida mientras aún habita este mundo, la realizadora Silvia Majul se puso al frente de “El Nombrador, una película sobre Daniel Toro” que tendrá su pre-estreno hoy a las 15 en el marco del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín.

(Imagen: gentileza Eduardo Fisicaro)

La pieza se verá de forma gratuita y online en la web del evento, luego de que los espectadores se registren en www.cosquinfilmfest.com

“Esta película es un documental que lleva un retrato sobre la expresión de este valioso artista popular que nos ha enriquecido a todos con sus canciones. Queríamos exhibir su historia en el festival porque también Cosquín ha sido un refugio, un lugar en donde su música ha encontrado un espacio para expandirse. Daniel Toro ha sido un artista que se ha consagrado en los escenarios coscoínos y por qué no, seguramente ha sido este paisaje también inspirador para su música”, señala ante Salta/12 Carla Briasco, directora de FICIC.

Por otro lado, la artífice del film, Silvia Majul, explicó que “él no solo es un gran enorme, sino que tiene una historia de vida muy particular, dé mucha fortaleza, de ejemplo de lucha de no haberse resignado ante el cáncer que le diagnosticaron. Es una persona amorosa y muy integra”, recalcó y explicó que su deseo es acercar a la gente joven a la obra de Toro que “Está en el ADN de los argentinos”.

Asimismo, Majul aseguró: “Tengo muchos nervios con respecto al público de Salta porque es muy exigente". Dijo sobre su trabajo que aún no tiene fecha de estreno en esta provincia pero que “probablemente se vea en cine.ar y en algún canal federal. Además estará en competencia en el Festival Internacional de Cine de las Alturas“. La cineasta señaló que quiso “retratar en la película una cuestión que es muy del norte argentino y que tiene que ver con las familias musicales. De una familia donde casi todos cantan”.

Los Toro, por supuesto, están rodeados de esa magia del arte y en el clan está Daniela Toro, cantora e hija del Nombrador, y también la responsable de hilvanar los distintos momentos, recuerdos y lugares del film. De esa labor, entre otras cosas, habla en esta entrevista

-¿Cómo nace la idea de posicionarte como narradora en el documental?

-La idea de la narradora o el hilo conductor de la película es de Silvia Majul. Ella me propuso desde el inicio hacer esto y me pareció hermosa la idea. Realmente me sentí muy movilizada, muy conectada con todos los artistas a los que tuve la oportunidad de entrevistar, a nivel artístico y a nivel emocional, porque ellos me manifestaban lo que les genera la obra de papá al momento de interpretarla, lo que significa papá como figura de la cultura de nuestra Argentina.

Fue muy movilizante para mí ver lo ecléctico que es, cómo desde diferentes géneros lo admiran. Fue muy emocionante, desde el lado de hija y también del lado de artista, porque me generó una admiración muchísimo mayor hacia la figura que tiene papi, que yo ya admiraba obviamente y conocía, pero esto de estar en contacto con otros artistas y saber que fue además importante en la historia de Abel Pintos, Diego Torres o Víctor Heredia, que contaron anécdotas muy especiales, fue muy movilizador. Fue un viaje hacia el universo Daniel Toro.

-¿El trabajo de la película te hizo descubrir cosas que no conocías de tu papá, o resignificar otras?

-Sí, por supuesto. Te decía que hice un viaje al universo Daniel Toro. En ese viaje tuve la oportunidad de consultarle a él historias. Como, por ejemplo, cómo conoció a autores que fueron importantes duplas compositivas en su vida, que hicieron que nacieran canciones que son íconos de nuestro folklore como Zamba para olvidarte, El antigal o Cuando tenga la tierra. Son temas compuestos, en el primer caso, con Julio Fontana y, en el segundo caso, con Ariel Petrocelli.

Manifestó la admiración que sentía por los dos, cómo había una conexión muy importante entre ellos, de hermandad y una conexión de almas que hacía que pudieran componer obras de semejante envergadura. Y que se volvieran, por ello también, himnos de nuestro folklore.

Me contó la historia de cómo lo conoció a Ariel, cómo lo vio por primera vez, cómo se presentó ante él. Y Ariel, con el desparpajo y la alegría que lo caracterizaban, y su locura linda, le dio por primera vez una letra y él puso la música: fue el primer tema que compuso, Para ir a buscarte, una hermosísima obra que todos conocen.

-Fruto de ello es también la canción Hermano Moreno…

-Claro, ellos tenían una relación personal de gran afecto. Papá me contó sobre sus comienzos y su juventud, donde vivió una situación de pobreza y Ariel una vez fue a la casa a visitarlo y viendo eso que le toca vivir, de gran humildad en su casa y con su familia, compuso la canción muy hermosa que se llama Hermano Moreno. No está en la película, pero habla sobre la vida de papá en ese momento, que era un chico de 17 años con un montón de sueños y ganas de convertirse en el gran artista en el que se convirtió.

Él luchó para llegar y conseguir lo que consiguió, se sobrepuso de su enfermedad. Ese cáncer no pudo apagar su voz porque él tenía mucho más para decir y tenía, además de su hermosa voz, una gran capacidad para crear canciones que perduran y son hoy del cancionero popular, se vuelven populares, se vuelven del público.

Él tiene la capacidad de entregar su música a los artistas y al público que las escucha. Conocer todos esos detalles de papá me hizo admirarlo aún más y entender que no es sólo un músico sino también un filósofo que fue aprendiendo con las cosas que le fueron pasando en su vida, a salir adelante y subsistir. Él es resiliente y permanece vigente hasta hoy. A sus 80 años, la gente no lo olvida y lo ama.

.¿Cuál crees que será el impacto de esta película en el público salteño?

.El impacto que va a causar en el público salteño, como en el de todo el país y el mundo, será de gran alegría porque es un homenaje en vida que se le hace a un referente de la cultura argentina, salteña y mundial. Entonces creo que no pueden recibirlo de otra manera más que con alegría y me parece que, culturalmente, las nuevas generaciones de chicos salteños ,que quizá no lo conocen, a través de esta película pueden enterarse de quién es Daniel Toro, del gran legado de sus obras y de cómo él es un gran representante de la cultura de la provincia de Salta. Es un homenaje en vida a un referente muy importante de la cultura y que puede disfrutar de ese mensaje, porque lo está viendo, porque ha tenido una participación totalmente activa en este documental. También después, diciendo lo que él quería que aparezca, que se destaque y se diga. Me parece que es una alegría inconmensurable para todos.

Para él es una gran satisfacción. Se siente honrado, alegre. Le encantó ser parte y lo hemos cuidado mucho.

-En el film se traza una relación entre la pérdida de la voz de tu padre y la censura de la última dictadura, ¿qué significado tiene esto para él?

-De alguna manera, la época de la dictadura influyó en que callaran su voz y todo lo que tenía que para decir socialmente, prohibiendo algunas de sus canciones. Eso, quizás de una forma psicosomática, fue a su físico, a su voz, haciendo que se manifieste quizás esa bronca a través de una enfermedad. De alguna manera, la enfermedad calló su voz pero no su esencia artística, porque él, como bien te decía antes, resilientemente salió adelante y continuó con su carrera, con una voz un poco más corta de registro pero con mucha expresión y mucho para decir.

Es algo sobre lo que hemos hablado y reflexionado con papá. Él tuvo la oportunidad de escuchar el manifiesto del psicólogo que habla en la película y le pareció que era muy acertado lo que decía. Le hizo comprender, quizás, algo que él no había pensado. Porque cuando se manifestó su cáncer, él no lo relacionó con la situación que le tocó vivir durante la dictadura, pero al escuchar las palabras de Mauricio Castelao se dio cuenta de que podría estar relacionado. Y de alguna manera le pareció importante que se contara eso en el documental para que la gente entendiera también cómo muchas veces las cosas que nos suceden en la vida pueden manifestarse en una enfermedad.

Él pudo salir adelante y recuperarse, gracias a él y gracias a Dios. Lo tenemos hoy con nosotros y continuó creando canciones y estando presente como el gran artista que es.