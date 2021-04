La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del “Queso Tybo, marca “Finca San Carlos”, Elaborado y Envasado por: S.C.A y G N° 21-04001535, RNE N° 21-04021838, RNPA N° 21-04024812″ y también del “Queso cremoso Argentino, marca Finca San Carlos, RNPA Nº 21-04024812, RNE Nº 21-04021838”. Además, prohibió el uso de equipos de depilación.

En el caso de los quesos, el organismo tomó la decisión porque carecen del correspondiente registro y el establecimiento que los produce tampoco lo tiene. Además, están falsamente rotulados y son “en consecuencia productos ilegales”.

Por otro lado, la ANMAT prohibió, a través de la disposición 3005/2021, el “Cabezal Alma For you For life, Diode 810nm SN ICE122003447” y el “Equipo, Alma Lasers, Soprano ICE SN S12ICE2165”. Tomó esa decisión porque fueron sustraídos del auto de un cliente de la empresa que los importa.

“Toda vez que se trata de unidades individualizadas que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular, dicha dirección recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional”, explicó el organismo.