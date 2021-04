En medio de especulaciones empresarias sobre aumentos de tarifas no autorizados, el Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom), aseguró que se vienen en los próximos días subas que regirán sólo en casos puntuales de consumos altos en determinados servicios.

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, adelantó que sólo serán "pequeños ajustes sobre los altos consumos" los que se autorizarán para los servicios de internet, celulares y televisión por cable.

"Hoy, o a más tardar mañana, se va a dar a conocer qué servicios van a poder aumentar, cuánto, y qué servicios no van a poder aumentar, pero la mayoría no van a aumentar", adelantó López en declaraciones radiales. "Va a haber muy pocos ajustes para los que más consumen determinado tipo de servicios y nada más", agregó y detalló que, "hasta el momento" las únicas modificaciones se darán en algunos planes de consumo de telefonía celular.

En relación a los argumentos esgrimidos por las empresas para justificar la suba de tarifas, como el congelamiento de precios durante el año pasado, el funcionario explicó que en el primer trimestre de 2021 los aumentos "acompañaron la inflación" y que, si bien sus beneficios se vieron afectados en 2020, durante el Gobierno precedente sus tarifas "superaron en un 60 por ciento" el costo de vida.

"El año pasado fue excepcional, fue una situación pandémica donde lamentablemente todos hemos perdido y la idea es que este año no pierdan y, después, ver cómo recuperamos", sostuvo.

En los últimos días, el ENACOM alertó a los consumidores sobre aumentos injustificados y no autorizados de casi todas las empresas del sector. Las subas son de entre 7 y 10 por ciento a facturar en mayo y junio, pero el organismo avisó que esos incrementos no fueron autorizados por el Gobierno y que, por lo tanto, no deben ser pagados por los usuarios. Vale decir que rige un sistema oficial por el cual sólo el Estado permitirá aumentos en el caso de que estén justificados en mayores costos. Un esquema que se estableció por decreto presidencial en plena primera ola de Covid, y que funciona como un calco del esquema de autorización de subas de servicios como el de la medicina prepaga.

Incumplen la tarifa básica

López se refirió además al servicio de Prestación Básica Universal (PBU) y reconoció que las empresas "no están cumpliendo". "La indicación que se les dio (a las prestadoras) es que queremos que en los próximos 30 días haya tres millones de PBU", indicó y agregó que "hay una población estimada de 14 millones que podrían acceder". Este servicio, que es una tarifa social en los hechos, fue parte del paquete de regulaciones de aumentos que estableció el Gobierno en 2020, y nació considerando lo fundamental de la tecnología e internet a la hora de que las familias ejerzan el home office o bien las clases vía conexión virtual.

En este sentido, dio un ejemplo claro cuando se refirió al gasto hogareño en estos servicios, ahora más esenciales que antes. "Estamos apuntando en este momento a la indigencia, a los cuatro millones de argentinos cuyo ingreso familiar llega apenas a 12.000 pesos y están destinando un 10 ó un 15 por ciento de su ingreso a pagar telefonía celular para que los chicos puedan estudiar", añadió al respecto.



"Con planes más baratos hacemos justicia social, universalizamos un derecho, se anota más gente y (las empresas) también tienen más volumen de ingresos, pero hasta ahora no han querido", concluyó López.