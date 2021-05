El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, confirmó que en las últimas horas se enviaron 462 mil nuevos turnos para continuar con el operativo de vacunación que se está realizando en todo el territorio bonaerense.

Este nuevo llamado, según confirmó, les llegará por mail y por la aplicación Vacunate PBA a aquellas personas que hayan recibido ya una primera dosis de la vacuna Sinopharm, pero también a quienes sean mayores de 60 y menores de 60 con comorbilidades que no hayan sido convocados con anterioridad. "A revisar la Web, el mail y la APP!", agregó Gollan en una publicación de Twitter.

De acuerdo con lo informado por la cartera sanitaria, hasta este sábado se aplicaron un total de 3.046.624 vacunas: 2.775.953 corresponden a la primera dosis y 270.671 a la segunda. Según explicaron, 6.469.284 bonaerenses se anotaron ya para recibir el componente contra el Covid-19.

"Estamos cada vez más cerca de alcanzar el primer hito en el plan #BuenosAiresVacunate", posteó el jueves el gobernador Axel Kicillof en redes sociales y agradeció al "pueblo bonaerense que sigue poniendo el hombro".

De acuerdo a los registros provinciales, más de 75 mil personas residentes de la Ciudad de Buenos Aires fueron inmunizadas en la provincia desde que comenzó la campaña de vacunación. De acuerdo al jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, esto es así porque el sistema bonaerense "es más eficiente".

"Vacunamos en la provincia a muchísima gente que tiene documento en la Capital y que trabaja en provincia o puso la dirección en provincia. Muchos dirán que no corresponde. Bueno, habrán venido a vacunarse en provincia porque era el sistema más eficiente", puntualizó el funcionario.



"No le vamos a estar pidiendo una certificación ante escribano para que nos digan dónde viven. Hay mucha gente que vive en otro lugar distinto de donde tiene la dirección en el documento. Por ahí hay gente que hasta hace 3 años vivió en CABA, luego se mudó a la provincia y no hizo el cambio de documento", graficó Bianco.



Sostuvo que la prioridad de la administración de Axel Kicillof "es salvar vidas, no andar vigilanteando a ver si corresponde o no corresponde" ya que deben "vacunar a la mayor cantidad de gente posible".



"Obviamente, hay que evitar que se cuelen en la fila, que hagan truchadas, pero no podemos poner un fiscal por persona porque si no, no vacunaríamos a nadie", remarcó.