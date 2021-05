La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de dos lotes de productos médicos porque “se desconocen su estado y condición”, por lo cual “su uso puede devenir en riesgo para la salud”.

A través de la disposición 3075/2021 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Anmat informó el retiro del mercado de los productos con la siguiente información impresa en su estuche secundario: Válvula Cardiaca Mecánica CARBOMEDICS ORBIS, SIZE 21, REF A1-021, SN S1473889-A, Use by 2025-02-14. Y Válvula Cardiaca Mecánica CARBOMEDICS ORBIS, SIZE 023, REF A1-023, SN S1472938-A, Use by 2025-02-16.

Estos productos se utilizan para sustituir válvulas cardíacas humanas cuyo funcionamiento se viera afectado por una enfermedad adquirida o congénita, o para la sustitución de prótesis previamente implantadas.

La empresa Biosud S.A. informó a la Anmat que envió estos productos médicos a la provincia de San Juan, pero que nunca llegaron a destino y “pese a los reclamos correspondientes no consiguió dar con los productos ni con una respuesta que permita identificar el destino de aquellos”.

Según la disposición, “toda vez que se desconoce el estado actual de los productos y por lo tanto no pueden asegurarse sus condiciones y correcto funcionamiento, la utilización de las unidades de mención reviste peligro para la salud de los pacientes”. Por esa razón, la Anmat resolvió la prohibición de los productos.