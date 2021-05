El secretario de Emergencias Sanitarias de la provincia de Santa Fe, Eduardo Wagner, advirtió este lunes que "en horas del sábado hubo un momento en el que no había camas en la ciudad” capital, por lo que hizo un llamado a la población para que se respeten los cuidados y las medidas que buscan bajar los contagios de coronavirus.

"Estamos al límite y quiero hacer un llamado a la solidaridad para tener camas. Estamos al borde. En horas del sábado hubo un momento en el que no había camas en la ciudad”, dijo Wagner, que tiene a su cargo el servicio de emergencias provincial 107.



La situación en Santa Fe, aseguró en diálogo con radio Sol, es "crítica". "Nadie quiere que se muera un ciudadano en su domicilio, en la ambulancia o en la calle. No tenemos que llegar a eso", apuntó en ese sentido.

"Uno ve que el personal sanitario está devastado física y psíquicamente", lamentó. Por eso, señaló respecto de ciertas conductas de relajamiento que se observan en la capital santafesina, "pedimos empatía sobre todo del que no tiene nada que hacer y no es esencial”, que tengan "solidaridad con alguien que va a necesitar una cama", ya que "si seguimos de esta manera no vamos a poder dar respuesta".

La realidad, concluyó el funcionario, es que "el virus está" y que no hay que salir a buscarlo "porque no podemos dar más respuesta desde el sistema sanitario”.



En tanto, un centro de aislamiento con capacidad para 170 personas destinado a pacientes leves de coronavirus que no puedan cursar la enfermedad en sus domicilios será habilitado en los próximos días en el camping que la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) posee en el distrito costero de Colastiné, en jurisdicción de la capital provincial.

Las medidas que rigen en la provincia

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, anunció este este domingo la suspensión de las clases presenciales por siete días en dos departamentos de la provincia que se ubican en nivel de "alarma" sanitaria, en adhesión al decreto nacional que así lo dispone.

Se trata de los departamentos Rosario y San Lorenzo, en los que a la vez se dispuso el cierre de los locales gastronómicos a las 19 y el límite horario de ingreso a los mismos a las 18. En tanto, el sistema bimodal de clases presenciales y virtuales continuará igual en los 17 departamentos restantes.

En la provincia están suspendidas "las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados", así como "las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas".

También fueron suspendidas las prácticas recreativas de deportes en establecimientos cerrados y las competencias deportivas amateur, con excepción de entrenamientos. Además, continuarán sin actividad discotecas y salas de eventos, casinos y bingos; y permanecerá suspendido el funcionamiento de cines, patios de comidas y locales gastronómicos en shoppings.

Sin embargo, según dijo Perotti a través de un mensaje grabado, el gobierno provincial envió una nota al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para "rediscutir" los parámetros adoptados por Nación en el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) relacionado a la pandemia de coronavirus. Esos indicadores hay que "reanalizarlos en vista de las particularidades de la provincia y del sistema sanitario", sostuvo el mandatario.

El mismo día del anuncio sobre la suspensión de clases, una docente de 56 años que se desempeñaba en dos escuelas de la ciudad santafesina de Avellaneda murió tras permanecer internada por un cuadro de coronavirus. Se trata de Ramona Robles, quien trabajaba en las escuelas 1174 y 2451, ambas de esa localidad, situada unos 322 kilómetros al norte de la capital de la provincia.

Mediante un comunicado, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) lamentó el fallecimiento y brindó sus condolencias a sus compañeros de trabajo y en especial a sus hermanas Ester y Yolanda, también docentes. "En este contexto de pandemia volvemos a decir que la escuela no es una isla, es parte de una comunidad, y si la comunidad está en riesgo la escuela también lo estará", advirtió la organización gremial.