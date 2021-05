Tras el decreto provincial que suspendió las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo hasta el viernes, el Ministerio de Educación provincial decidió que las escuelas permanezcan abiertas y que el personal vacunado tiene que asistir en sus horarios habituales. Por su parte, los gremios docentes apoyaron la decisión de suspender esta semana la presencialidad. La titular de Amsafé provincial, Sonia Alesso, dijo que el plazo establecido de una semana por el gobierno provincial no es tan largo. "Los epidemiólogos nos dicen que el plazo para bajar la incidencia de casos son 14 días, en el caso de Santa Fe esta semana tenemos chicos que no van por la bimodalidad, que no se verían afectados. Creemos que los plazos deberían ser temporales, acotados y geográficamente localizados", consideró la dirigente gremial.

A través de una circular que lleva la firma de la ministra Adriana Cantero, la cartera educativa planteó ayer que la suspensión de las clases presenciales en los departamentos con alarma sanitaria tiene el objetivo de reducir la circulación y desplazamientos de alumnos y familias a los efectos de extremar los cuidados para evitar el aumento de los contagios.

"Si queremos defender la presencialidad, todos tenemos que aprender a cuidarnos fuera de la escuela”, dijo la ministra a Radio 2. Desde el ministerio adelantaron que al final de la semana serán evaluados nuevamente los indicadores, y "de registrarse una variación en sentido de mejora podría revisarse la decisión de esta restricción".

"Los equipos directivos organizaran al personal que asiste al espacio escolar y a aquellos que tienen dispensa y que sostienen las tareas desde sus domicilios particulares, de manera de cumplir con la continuidad del vínculo pedagógico y las acciones estratégicas que se diseñen para este tiempo", dice la circular estableciendo que las escuelas estén abiertas con el personal docente vacunado.

Mientras participaba del homenaje al personal de salud en Rosario que Ctera y Amsafé provincial realizaron ayer en el PAMI I y el vacunatorio en la ex Rural, Alesso dijo que están "muy preocupados por la situación sanitaria, hoy la tasa de incidencia en siete departamentos supera los 500 cada 100 mil habitantes, con el agregado de que tenemos más niños y niñas contagiadas, y jóvenes hospitalizados".