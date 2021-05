A pesar de haber sido condenado a cinco años de prisión por abuso sexual, George Tron, alcalde de la localidad francesa de Draveil, continúa aferrado a su cargo y ejerce sus funciones desde la cárcel con la colaboración de su equipo ejecutivo. Además de la condena a prisión, la sentencia incluye seis años de inelegibilidad en cualquier cargo público. Sin embargo, Tron apeló la condena en febrero y, según la legislación francesa, no está obligado a dimitir hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva. Mientras corre el plazo para que el Tribunal resuelva, activistas feministas y de la oposición local pidieron al Gobierno nacional que retire por decreto al alcalde.

Cinco años de prisión -- tres de ellos efectivos -- y seis años de inelegibilidad fue la pena que recibió Tron en febrero de este año, tras ser declarado culpable de los delitos de agresión sexual y violación contra una empleada del ayuntamiento. De inmediato, y tras ser trasladado a la cárcel, el alcalde en funciones anunció que apelaría la decisión. "Habiendo proclamado siempre mi inocencia, seguiré luchando para que se me reconozca de nuevo y no renunciaré a ninguno de mis mandatos", indicó entonces en una carta pública. La sentencia definitiva del Tribunal Supremo llegaría recién después de julio de este año; hasta entonces el funcionario no está obligado a renunciar a su cargo.

Desde entonces, y a pesar de estar en prisión, el alcalde continúa dirigiendo los destinos de Draveil, localidad de aproximadamente 30 mil habitantes ubicada al sur de París, a través de comunicaciones permanentes con su equipo ejecutivo. Sin ir más lejos, según informaron medios locales, la reunión del Concejo Municipal realizada el pasado 21 de abril fue abierta con la lectura de una carta de Tron en la que se tocaban temas coyunturales como el presupuesto anual de la localidad.

Ante esta situación, los partidos políticos de la oposición local y activistas feministas reclamaron que el alcalde sea desplazado de sus funciones, ya que su mandato puede ser revocado por decreto del Consejo de Ministros francés. La organización Osez le féminisme! -- '¡Atrévanse al feminismo!' -- y la Asociación Europea contra la Violencia de Género en el Trabajo lanzaron un petitorio de Change.org para que el gobierno de Emmanuel Macron retire al funcionario de su cargo.



"La gravedad de los hechos lo priva indiscutiblemente de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones", afirmó al periódico Ouest-France, Gabrielle Boeri-Charles, miembro de Transition Démocratique, Écologique et Sociale -- Transición Democrática, Ecológica y Social --, partido opositor a Tron. Se trata de una "dramática situación para la democracia", añadió. Por su parte, militantes feministas reclamaron en las calles de Draveil con una maqueta que representaba al alcalde tras las rejas. La negativa a renunciar es "escandalosa" y "repugnante", definieron.