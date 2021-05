Alemania levantará algunas restricciones para las personas que ya estén vacunadas contra el coronavirus, como la obligación de un test negativo para entrar en tiendas o el límite de aforo en reuniones privadas, según anunció la ministra de Justicia. "Las personas vacunadas ya no necesitarán un test negativo si quieren hacer compras, ir a la peluquería o visitar un jardín botánico, por ejemplo", aseguró Christine Lambrecht.

Las personas vacunadas también podrán "reunirse de manera privada sin restricciones" de número, agregó la ministra, refiriéndose a un texto aprobado el martes por el gobierno y que debe ser aprobado ahora por el Parlamento.

El toque de queda nocturno recientemente instaurado a partir de las 22 tampoco se aplicará a las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna.

La Cámara baja del parlamento, el Bundestag, votará este texto el jueves y el Bundesrat, la Cámara alta, el viernes. En caso de aprobarse, estas flexibilizaciones podrían entrar en vigor a partir de este fin de semana.

Hasta el lunes, más de 6,7 millones de personas habían recibido las dos dosis y casi 24 millones una dosis, según el Instituto Robert Koch.

Alemania, fuertemente golpeada por una tercera ola este invierno, lleva varios meses adoptando nuevas restricciones, desde el cierre de bares, restaurantes, espacios culturales y deportivos, hasta el cierre de tiendas no esenciales, límite a las reuniones privadas y toque de queda nocturno.

"Tuvimos que restringir los derechos fundamentales durante la crisis sanitaria para proteger la vida y la salud. Fue extremadamente doloroso para mí como ministra de Justicia", subrayó Lambrecht.

"Siempre dije también que los derechos fundamentales deben ser restituidos cuando su restricción ya no esté justificada", agregó la ministra socialdemócrata. "La caída de las tasas de contagio y el hecho de que cada vez más personas se vacunan me hace confiar en que podemos pasar rápidamente a otras etapas de apertura", dijo la ministra, que sin embargo destacó que la pandemia “aún no había terminado".

Hasta este martes, Alemania tenía 3.433.516 casos declarados oficialmente de covid-19 , unos 7.534 en las últimas 24 horas, y 83.591 muertes.