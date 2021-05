El bahiense Guido Pella (55° del ránking mundial de la ATP) debió retirarse este martes por una lesión durante su debut en el Masters 1000 de Madrid, cuando perdía ante el joven italiano Jannik Sinner (18°), de 19 años.

Pella se resintió de su molestia en el aductor de la pierna derecha cuando caía por 6-2 y 4-4, similar a lo que le ocurrió la semana pasada en la segunda ronda del ATP 250 de Múnich, en Alemania.

En aquel encuentro, el bahiense se encontraba 6-4 y 0-2 ante el australiano John Millman (42º), por lo que su presencia en el polvo de ladrillo madrileño había quedado en duda, aunque finalmente pudo actuar y peleó hasta donde pudo contra el talentoso Sinner.



Mientras tanto, el lunes, en el certamen madrileño, el azuleño Federico Delbonis (79º), dio uno de los golpes al eliminar al local Pablo Carreño Busta (12°). El bonaerense se impuso en tres sets por 3-6, 6-4 y 6-3, en algo más de dos horas de partido, y se enfrentará este miércoles (horario a definir) con el español Albert Ramos Viñolas (37º), vencedor del estadounidense Taylor Fritz (30º) por 7-5, 5-7 y 6-4 en un duelo de este martes.

"Al principio no sentía nada. Me empecé a reír porque nunca había jugado con porcentajes tan bajos como en el primer set. No encontraba mi saque y de ahí mi juego se iba desmoronando", explicó Delbonis tras el triunfo.



El otro argentino en el cuadro principal de singles es el porteño Diego Schwartzman (9°), que saltará a la cancha también este miércoles (horario a definir) en la segunda fase del torneo contra el ruso Aslan Karatsev (27°), verdugo suyo en el Abierto de Australia allá por febrero.

Vale recordar que por el lado del cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska, 45º del ránking mundial de la WTA, se bajó del certamen para intentar recuperarse de una lesión en la cadera que la tiene a maltraer en el último mes.