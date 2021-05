Como toda precuela, 22 contra la Tierra (disponible en Disney +) se ubica en un rango espacio temporal previo al de su producción madre, en este caso, Soul. Claro que al hablar del largometraje de Pixar (reciente ganador del Oscar en la categoría de animación), las cosas se complican. Buena parte del metraje sucedía en un plano metafísico conocido como “El Gran Antes” donde las almas deben encontrar su inspiración terrícola. La protagonista de este corto no es otra que la sarcástica compañera de Joe Gardner, el carismático pianista de jazz transportado al otro mundo. “El largometraje toma forma cuando ellos dos se conocen. Fueron como tres años de trabajo. Imaginamos un montón de chistes e historias de apoyo para ella. En un punto éste es el movimiento lógico”, le dice a Página/12 Kevin Nolting, el director de la producción que se añade a la factoría de la lamparita.



La historia sigue un nuevo desafío de 22 a ese limbo y, por consecuencia, a nuestro planeta. Reúne a cinco espíritus, declara el Apocalipsis (acrónimo de Asociación de Prevención Ofensiva Contra Amigos que se Largan al Insufrible Planeta Tierra, Infecto y Soso), causa varios desmadres y culmina con la impensada revelación del sentido de la vida…o casi. El proyecto nació de un borrador que ahondaba sobre las motivaciones de ésta némesis de lo humano. A decir de Nolting, 22 es alguien “que cuestiona toda regla, que se enferma por lo que hacen los demás, que cree que no merece vivir, ni siente que tiene un sentido para ofrecer”. Y eso que tuvo a mentores a la Madre Teresa, Muhammad Ali, Abraham Lincoln, Copérnico, entre muchísimos otros. “Es una compañía para el largometraje que responde algunas preguntas sobre la personalidad de 22. Ella va perdiendo amigos, y eso define lo que hará después. El tono es algo distinto que el de la película”, destaca quien trabajó en Pixar en la edición de clásicos como Buscando a Nemo, Up e Intensamente.

Más allá del cinismo que exuda la protagonista (en la voz de Tina Fey), 22 contra la Tierra reposa sobre un colchón más tontorrón y naive que su hermana mayor. Los adeptos de Soul descartaron sus virtudes estéticas y riesgo temático mientras sus críticos achacaron su complejidad, la repetición de ciertas fórmulas de la firma y las moralejas con forceps. “Yo mismo soy bastante cínico e intento ser optimista –responde Nolting-. Creo que el corto tiene un costado más luminoso que negativo. En Soul tenés a Joe Gardner quien es alguien que supo exactamente lo que quería desde muy joven. Alguien apasionado, pero que no encontraba goce. 22 es todo lo contrario. Y yo siempre fui más parecido a ella”.

-Cada amigo de 22 tiene su característica y chispa, ¿Cómo dieron con esa esencia?

- La conformación de tu persona es una de las cuestiones más relevantes de Soul. La chispa es difícil de ver. La más obvia es la del alma que no sabe cómo ponerse una máscara. Todos tienen su característica distintiva que finalmente los vuelve individuos.

- El público ya conocía al personaje y este contexto tan singular. ¿Eso facilitó la realización o, por el contrario, fue un desafío por el éxito del film previo?

-Las dos cosas. Por los recursos que teníamos no podíamos inventar nuevos personajes, convenientemente 22 ya tenía el background y el camino ideal para recorrer. Ciertamente el límite de tiempo y formato funcionó aquí como un incentivo creativo. A la vez tomamos algo que todavía estaba muy fresco en los distintos departamentos de Pixar.

-Durante el largometraje, supimos que 22 tuvo como mentores a grandes figuras históricas y del mundo pop, ¿estuvo -o está- la idea de lanzar a 22 como protagonista de una serie propia?

-Nunca estuvo en los planes, pero ciertamente pensé que eso podía ser genial. Claro que para hacerlo necesitaríamos encontrar el formato indicado. Sería increíble poder explorar todo lo relativo a lo de los mentores. Ella es anti todo y gran parte de la chispa es su lucha contra los que la quieren incentivar a ser humana.

-¿Cree que para 22 ir a la tierra es lo que significa para el resto de los mortales ir al “Gran Después”?

-Lo hablamos un montón mientras hacíamos Soul. El que alguien no quiera ir a la tierra es lo mismo que no querer morir. En la película se invierten los roles y sabemos que 22 cree que no quiere vivir pero termina haciéndolo.

-Todas las producciones de Pixar tienen sus referencias y guiños, ¿cómo funcionan?

-No hay una receta. Alguien viene con una idea y tratamos de que funcione. Hay un pequeño homenaje a Apocalipsis Now en el corto. Ese fue mi aporte.

-Nuevamente trabajó con Tina Fey y parte del elenco, ¿hubo diferencias en este proceso?

-Fue genial. Con Tina pudimos grabar varias tomas antes de que comenzara la pandemia. Después fue trabajar vía zoom y plantear los retoques. Por suerte su esposo tiene un estudio en su casa, lo cual facilitó todo. Lo hizo bastante relajado sin tener que preocuparse si su hija tenía clases en casa vía zoom. Lo mismo con Richard Ayoade y Alice Braga, es gente muy divertida de trabajar.

-Soul y 22 contra la Tierra presenta argumentos bastante profundos, ¿cómo fue congeniar el entretenimiento con temas que pueden llegar a ser confusos para chicos y también para los adultos?

-Parte del proceso fue ese: empezó como un tema adulto y, en cierta manera, lo mantuvimos así. No quisimos preocuparnos demasiado en cómo lo tomaría el público, lo teníamos presente pero nos concentramos en la historia y los personajes. Después fue darles vida y hacerlo divertido en ese contexto. No le damos todo el crédito a los niños de lo que interpretan. Personalmente, creo que entienden muy bien estas cuestiones. En Intensamente y Soul hicimos una suerte de focus group muy elemental, con hijos de los que trabajan acá en Pixar, fue un testeo para nosotros. Y fue increíble ver el modo en que se involucran con estos temas y los comprenden.

-¿Qué es lo que se quedó con usted tras estos proyectos?

-Poder explorar estas ideas. Les damos una forma concreta para que la gente siga conversando. En mi caso se da algo coincidente, estaba trabajando en Up cuando mi padre se enfermó, mi hija más chica atravesó algunos problemas mientras hacía Intensamente, y Soul obviamente me sirvió para hacer una retrospectiva de mi vida y el significado hacia adelante.