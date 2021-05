El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este martes una "investigación a fondo" del accidente en un tren del metro de la capital que dejó al menos 24 muertos y 79 heridos. López Obrador explicó que la indagatoria está en manos de la Fiscalía General y recibirá el apoyo de expertos internacionales independientes. Un viaducto que ya había tenido problemas de infraestructura y operaciones colapsó en la noche del lunes, provocando la caída de algunos vagones de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. La tragedia salpica a quien fuera alcalde de la capital mexicana en el momento en que la línea fue construida, el actual canciller Marcelo Ebrard, y a la actual alcaldesa Claudia Sheinbaum. Ambos se perfilan como los posibles candidatos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones presidenciales de 2024.

"Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad (...), a partir de eso se va a fincar la responsabilidad", aseguró el presidente López Obrador al lamentar la tragedia en su habitual conferencia de prensa matutina. Expresó que "no se va a ocultar absolutamente nada" ya que el "pueblo de México tiene que conocer toda la verdad".

El mandatario dijo respaldar la "postura" del gobierno de la Ciudad de México, que momentos antes había anunciado un doble peritaje, tanto de la Fiscalía General de Justicia de la capital como de una empresa internacional y externa especializada. "Se habla con la verdad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable", manifestó el líder del Morena.

Además, López Obrador prometió que se facilitará información sobre la tragedia de forma diaria y expresó sus condolencias por las víctimas y heridos del derrumbe. "Por ahora nuestro abrazo fraterno y sincero a los familiares de las víctimas y todo nuestro apoyo a los heridos, a los que vamos a seguir atendiendo para salvarles la vida para que no tengamos más fallecimientos", manifestó.

Presente en la conferencia, la alcaldesa de la ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que "la ciudadanía tiene el derecho a saber la verdad, por eso se realizará un peritaje externo". Sheinbaum confirmó que el siniestro se produjo al vencerse una viga que sostenía el puente, de 12 metros de altura, por el que corría el tren. "Estamos buscando una empresa internacional para que haga un peritaje técnico y poder llegar a las causas de este lamentable incidente", agregó la alcaldesa capitalina.

El martes por la tarde seguían trabajando socorristas en la zona de la tragedia para rescatar cuatro cuerpos atrapados en el amasijo de fierros y concreto al que quedaron reducidos algunos vagones, que eran desmontados con grúas. La línea 12 del metro fue construida durante la alcaldía de Marcelo Ebrard (2006-2012), actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador.

Luego del accidente, la prensa local evocó las polémicas surgidas durante la construcción de este tramo de unos 25 kilómetros y sus recurrentes problemas operativos. Desde el inicio de las operaciones se detectó desgaste en la vía y ruedas de los trenes, lo que en marzo de 2014 obligó a Miguel Mancera, sucesor de Ebrard, a suspender el servicio en 12 estaciones.

Fernando Espino, líder del sindicato de trabajadores del metro, le dijo al canal Milenio que ingenieros ya habían comunicado fallas en distintas ocasiones. "Pudo ser descuido, que no le tomaron importancia", agregó Espino, al señalar que a diferencia de otras líneas de metro, la 12 recibe mantenimiento de una firma externa.

El canciller Marcelo Ebrard, presente en la rueda de prensa del presidente, habló de un "día triste para todos". "De mi parte, ponerme a entera disposición de las autoridades (...). Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político", dijo Ebrard, considerado junto a la alcaldesa Sheinbaum un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2024.



El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno hará todo lo posible para determinar cuanto antes qué sucedió en la línea 12 del metro. Recordó que la obra fue "entregada" definitivamente en julio de 2013 tras una "revisión" de siete meses. "Más allá de esos y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe temer a nada, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades", concluyó.

El accidente ocurrió sobre las 22:20 horas locales entre las estaciones de Olivos y Tezonco. En un video de las cámaras del sistema de vigilancia del gobierno de la Ciudad de México se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren, que se desploma desde una altura de unos 20 metros, y dos vagones del convoy quedan en "V" e impactados con el piso. Es el segundo accidente en el metro este año, luego de que en enero un incendio en el centro de control dejara un saldo de un muerto y 29 intoxicados.