Ayer se vivió un día tenso en casi todos los partidos políticos de Salta de cara a las elecciones provinciales del próximo 4 de julio. Es que hoy a las 20, el Tribunal Electoral dará por concluido el plazo para constituir alianzas electorales y la jornada se extendió hasta la noche entre ofrecimientos, ofendidos y desacuerdos. Hasta el 15 tendrán tiempo para definir los nombres que llevarán las listas, y eso fue en definitiva lo que tensó las discusiones en todos los ámbitos.

Prematuramente se habían inscripto tres frentes en el Tribunal, sin embargo, ni ellos estuvieron exentos de los tironeos y las amenazas de abandonar lo acordado hasta último momento. La ausencia de Primarias Abiertas, generó que cada espacio deba discutir internamente con sus integrantes qué lugares estratégicos recibiría y cuáles relegaría a otra fuerza para definitivamente encarar lo que será a partir de mañana, al menos en apariencias, un camino de unidad y convencimiento por el bien de la ciudadanía salteña.

Uno de los primeros frentes en presentarse hace una semana, fue el que sorpresivamente le arrebató el nombre al Partido de la Victoria y compañía, al inscribirse como Frente de Todos en Salta: Kolina, el Frente Grande, Unidad Popular y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP). Ese sector del kirchnerismo salteño, se había retirado de la mesa de negociaciones acusando al senador nacional Sergio Leavy de no querer ceder algunos puestos clave, sobre todo entre los diputados provinciales y congresales.

Si bien algunos integrantes habían restablecido las negociaciones para intentar confluir en un solo frente unificado, por la tarde informaron que no habían llegado a un acuerdo. En principio buscaban que Verónica Caliva, referente del PTP, encabece la lista de convencionales y no quien ya eligió el PV, la ex legisladora romerista Sonia Escudero. También pedían encabezar listas de diputados en algunos departamentos del norte provincial. Algo a lo que tampoco accedió el espacio liderado por Leavy.

Desde el PTP, aseguraron que junto a ellos se van a integrar al Frente de Todos, organizaciones muy convocantes como el Movimiento Evita.

Por el lado de los que se quedaron junto al PV, que probablemente vuelvan a utilizar el nombre Frente para la Victoria, las cosas no se aclararon hasta caer la noche, entre otras cosas porque uno de los jugadores de esa mesa, el Partido Felicidad, amagó con irse acompañando a su fundador, Miguel Isa, actual presidente del Partido Justicialista saencista. Pero en definitiva cerraron el acuerdo con el PV, Izquierda Popular, la agrupación de camioneros liderada por Jorge Guaymás, CET, y 11 partidos municipales.

Uno de los consensos es darle prioridad a quienes renovaban banca. En el caso del PV son seis diputaciones que se respetarían en lista de unidad, al igual que el candidato a intendente por Aguaray, que será Franco Carmona.

Otro de los frentes que ya se inscribió en el Tribunal Electoral es uno de los dos que llevan las banderas de Gustavo Sáenz, Unidos por Salta, integrado por Identidad Salteña, el Conservador Popular, Propuesta Salteña, el Partido Autonomista, Primero Salta, Salta Nos Une, Todos por Salta y la agrupación municipal Acuerdo por la Democracia Social. Allí también se supone que confluya el Partido Renovador, al que a pesar de estar incluido desde un principio por decisión de su antigua conductora, Cristina Fiore, la victoria de Jorge Folloni en las internas le puso un manto de dudas que se vislumbrará por estas horas.

Todo hace suponer que el PRS terminará en las filas del saencismo. Anoche uno de sus principales referentes y presidente del Comité Capital, Oscar Pino Rocha Alfaro, le dijo a Salta/12 que seguían negociando y conversando con distintos sectores. Intendentes y legisladores renovadores quieren ratificar el acuerdo de la anterior gestión, mientras que parte de la dirigencia de Capital propone salir solos o en Juntos por el Cambio.

Lo mismo respondieron los hermanos Biella, Juan y Bernardo, con su partido Salta Independiente, “hemos hablado con todo el mundo y estamos todavía deliberando”, sostuvo el presidente de ese espacio, Juan Biella.

EL PJ local integrará el segundo frente alineado con el gobernador. Fuerza Salta será su nombre y lo conforman además del Justicialismo, Memoria y Movilización, Libres del Sur y se sumaría el partido Fe. Allí las aguas están calmas y la decisión de los candidatos la tomará Sáenz junto al presidente de la CAP, Pablo Outes.

En la izquierda tampoco había nada definido. El Frente de Izquierda Unidad volvería a conformarse con el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), al que se sumaría el Frente de Unidad de los Trabajadores, el partido que armaron Claudio del Plá, Cristina Foffani y Pablo López tras haber sido expulsados del PO.

“En eso estamos, queremos ser parte del Frente de Izquierda Unidad como en todo el país”, manifestó el diputado Claudio del Plá. Aunque las negociaciones se trasladaron al día de hoy en tiempo de descuento.

Lo mismo sucede con quienes se quedaron con el nombre de Partido Obrero tras la ruptura que se produjo en 2019. Una de sus referentas, Violeta Gil, contó que ya habían mantenido reuniones con líderes del PTS y el Nuevo Más, aunque no habían llegado a acuerdos sustanciales.

Tensión en Juntos por el Cambio

Por último, quien ya está inscripto es el frente Juntos por el Cambio, que en Salta está integrado por el macrista PRO y el olmedista Ahora Patria. El tercer integrante, el radicalismo, mantuvo una ardua discusión todo el día de ayer, ya que algunos dirigentes, como Rubén “Chato” Correa, presidente del Comité Capital, se oponían a la intención del diputado nacional, y presidente del partido, Miguel Nanni, de conformar el frente nacional.

Para Correa, la UCR debería encabezar las listas al menos en diputados, convencionales y concejo de Capital y no relegar espacios, algo que desde el PRO y Ahora Patria también pretendían. Esas negociaciones ya habían generado algunos chispazos entre Nanni y algunos dirigentes del interior como Mario Mimessi, a quien le permitieron presentar lista única en el departamento San Martín.

Anoche las discusiones internas en el Comité Capital continuaban sin definiciones y corría riesgo el armado definitivo de JxC en Salta. Una de las propuestas que se barajaba era la de modificar el acta constitutiva de ese frente incorporando al radicalismo, pero aclarando que en aquellos lugares en donde no se acuerden listas únicas, algo que muy probablemente pase en la ciudad de Salta, ninguno de los miembros pueda utilizar el nombre de Juntos por el Cambio, sino llevar los partidarios.