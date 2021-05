"Les pido a los medios que saquen esta foto y no se la olviden nunca porque es la foto de nuestra unidad. Acá estamos los que sabemos lo que hay que hacer en la Argentina y no va a haber tapa de diario que nos corra de nuestro proyecto". Desde Ensenada y acompañado por Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández, visiblemente enojado, aprovechó una actividad oficial para responderle a la Corte Suprema por el fallo que le dio la razón al jefe de Gobierno porteño en relación con la continuidad de las clases presenciales. "No usen las sentencias para favorecer a un candidato porque eso los degrada", siguió.

"Yo respeto la sentencia de la corte, pero están hablando de un DNU que estaba caducado. ¿Por qué lo hicieron? Todos lo saben. Hay un DNU vigente que nadie cuestionó. Por qué opinaron sobre una norma que ya no estaba vigente. Si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen las sentencias", repitió el Presidente. A su lado estaba también Sergio Massa.

La foto fue en la presentación del programa Reconstruir, una iniciativa destinada a finalizar la construcción de 55 mil viviendas que ya hayan sido paralizadas o abandonadas desde el año 2016 y que formaban parte de programas estatales que el macrismo decidió desmantelar. En el escenario, en la localidad bonaerense de Ensenada, estuvieron también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.



El Programa Reconstruir tendrá una inversión de 110 mil millones de pesos y se financiará a través de la ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda aprobada en febrero. La iniciativa promueve la reactivación de de obras paralizadas, pero también las que estaban aprobadas y proyectadas para su ejecución sin llegar a la etapa de construcción.

Fue creado a principios de abril y era uno de los objetivos que se había fijado Ferraresi para su gestión. "Se trata de 55 mil viviendas en todo el país con diferentes grados de avance que la gestión anterior abandonó y que, gracias a la aprobación en ambas Cámaras de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, se podrán volver a poner en marcha", había explicado en al momento de la oficialización del programa.

Además de Fernández , la vicepresidenta, el gobernador Kicillof y el ministro Ferraresi, el acto contará con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del intendente local, Mario Secco.

El video del acto completo

Noticia en desarrollo.