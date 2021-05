Flavia Filippini, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de CUYO (UNCUYO), fue elegida para presidir la Asociación Universitaria de Enseñanza Agropecuaria Superior (AUDEAS), hasta 2023. Filippini manifestó su orgullo de compartir el trabajo junto a Myriam Villarreal, decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), quien ocupará el lugar de vicepresidenta.

Filippini se graduó como Ingeniera Agrónoma en la UNCUYO y luego se doctoró en Investigación en Agronomía Ambiental en la Universidad de Padua de Italia: fue la primera mujer graduada de la Universidad de Cuyo en doctorarse.

Como era habitual hace algunos años, la presencia de las mujeres en algunos ámbitos académicos podía causar extrañeza, y el caso de Filippini no fue la excepción. En diálogo con el Suplemento Universidad, la decana contó que durante sus años de estudiante de 60 alumnos, solo 4 eran mujeres, y agregó que “por suerte, hoy eso cambió y más del 50% de la matrícula son mujeres”.

Con relación a su paso por Europa para realizar el doctorado, la mandataria contó: “Mi tutor no estaba convencido de trabajar conmigo, porque era la primera vez que trabajaba con una mujer, incluso no me animé a decirle que estaba embarazada”.

Pese a los momentos incómodos que tuvo que atravesar en su juventud, Filippini se propuso nuevos objetivos y en 2018 fue elegida como decana de la Facultad de Ciencias Agrarias. “No soy la primera mujer decana, sin embargo es todo un logro ocupar este rol en una facultad que siempre estuvo muy marcada por lo masculino, y que hoy es representada nuevamente por una mujer”, aseguró.

En cuanto a AUDEAS, Flavia aseguró que se trata de una asociación civil sin fines de lucro que busca promover la colaboración de las instituciones afiliadas e impulsar la enseñanza para graduados de ciencias agropecuarias y forestales de todo el país.

Sobre el trabajo que realizan, destacó la necesidad de atender temas que interpelan a la sociedad en su conjunto y en función a eso mencionó la creación de un programa rural que trabaja con redes de mujeres, que tiene como objetivo fortalecer e intercambiar herramientas para la formación específica. “La idea es seguir apoyándonos entre nosotras”, expresó.

AUDEAS, según manifestó, tiene una modalidad “federal” y está dividida en regiones: NOA, NEA, Pampeana, Centro, Cuyo y Patagonia. Estas regiones forman parte de un sistema rotativo para la selección de las autoridades, en el que cada año le corresponde a una asumir los cargos correspondientes. En esta oportunidad, las nuevas autoridades debían ser seleccionadas de la región de Cuyo y del NOA, de donde corresponden Filippini y Villarreal.

En cuanto a la lucha que llevan adelante las mujeres en la actualidad, por la ampliación de la igualdad en los diferentes ámbitos cotidianos, Filippino reflexionó: “A nosotras nos toca un camino de perseverancia, pero tenemos muchos talentos y capacidades que nos van a llevar a grandes lugares, solo tenemos que animarnos”.

En ese sentido, remarcó que es importante poner en valor el trabajo “complementado” entre hombres y mujeres, para hacer foco en los valores compartidos que tienden a mejorar la sociedad en su conjunto.