"La Argentina recibe con alegría el respaldo del gobierno de Joe Biden a la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid", celebró el canciller Felipe Solá tras el anuncio de la Casa Blanca de que respaldará el pedido de los países emergentes ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una liberación temporal de las patentes, que permitan un acceso más rápido a las fórmulas para avanzar con la producción en todos los países que tengan laboratorios con el equipamiento necesario.

El canciller argentino señaló que la decisión de Biden "implica una gran posibilidad de aumento de la producción" porque "muchos países podrán verse liberados de esa limitación". En los últimos días, el debate sobre la liberación de las patentes había pasado de un simple rumor en la Casa Blanca, cuando la campaña de vacunación continúa avanzando a buen ritmo y se espera llegar al 70 por ciento de la población vacunada con una dosis para el 4 de julio.



"Estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias. Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas Covid-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en la negociaciones en la OMC para que eso suceda", confirmó esta tarde la representante comercial estadounidense Katherine Tai en un comunicado.

Las repercusiones no tardaron en llegar no solo desde la Argentina. El ex presidente de Brasil y candidato con mayor intención de voto para las próximos presidenciales, Lula Da Silva, saludó la "histórica decisión del gobierno" de Joe Biden y señaló que el PT impulsa desde el año pasado "la suspensión del monopolio de patentes es la única salida para la vacunación masiva de toda la población". "La salud no se puede comercializar. La humanidad va a vencer a este virus", setenció Lula.

Desde España, el diputado Íñigo Errejón, cuyo partido logró un importante segundo puesto en la dura victoria de la candidata de ultraderecha del PP Isabel Díaz Ayuso, destacó sorprendido: "Quién lo iba a decir, Joe Biden vuelve a marcar el camino de por dónde va un gobierno progresista".