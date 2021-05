#Cursos&Concursos Si sos menor de 35 y tenés fotos o videos que documenten la pandemia, hasta el 14/5 podés participar de Imágenes de una nueva normalidad, el concurso que organiza la Fundación Bunge y Born con premios de hasta 300 mil pesos. Además, el Cultural Morán inició sus talleres virtuales de teatro para chicxs, adolescentes y adultxs, con Lucía Maciel (informes e inscripción por mail).



#DeCatálogo Hay nuevos EPs de Dread Mar I (Yo, grabado en cuarentena con un iPad, con el lo-fi como concepto y el ilustrador Alan Berry Rhys a cargo del concepto visual para los videos), del rosarino Lichi (Tecnología #1, primera parte del tríptico, producido por Tuta Torres y con invitados como Iusio y Jimmy Club) y del cordobés Turqo (Detrás del encuentro, su debut con canciones pop amorosas y aventuradas). Además, Gabi Lucena sacó Selected Ambient Pop Works 02-20, proyecto experimental y solista que funciona como spin-off de sus participaciones en Miranda! y Entre Ríos.



#AltaTemporada La abstinencia de episodios no se le desea ni al peor enemigo. La familia Star Wars tiene su cuarta serie con la animación The Bad Batch –"El lote fallado", diría un traductor–, sobre un comando de clones genéticamente modificados (Disney+). También salió la segunda de la texmex biográfica Selena: la serie (Netflix), y debutó The Mosquito Coast, con una familia conspiranoica que huye del Gobierno y se raja a la naturaleza (Apple TV). Y Amazon confirmó que habrá dos nuevas temporadas para la animación Invincible, nuevo tanque del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman.

#CualquieraPuedeGooglear Clic documentado: este 6/5, el Centro de Arte Sonoro subirá Gráfica-grafía, una colección de publicaciones digitales en torno a la experimentación sonora, y para acompañar habrá maratón radiofónica de 16 a 22 a través de Radio CASo. Clic de género: Spotify lanzó el programa Equal, que busca promover el lugar de las mujeres en la industria musical mediante playlists y otras acciones, y que tiene una rama argentina que incluye a María Becerra, Lara 91k, Sara Hebe, Clara Cava y muchas más. Clic bardero: la flamante plataforma gamer Strib, del canal AMC, sumó a su grilla Candy + ¿Por qué hay bardo?, tribuna argentina pos-tuitera donde se discuten conflictos de la escena gamer, con emisiones los martes a las 20.



#VideosConCrema Zero Kill y Sobrenadar compartieron el clip de Cerca, una verdadera oda a abrazarse, con un apretón gótico, melodramático, entre climas astronómicos y en tiempo real, dirigida por Belén Asad. Además están online los nuevos videos de la bonaerense Blue33 (Intenta’ atraparme, con situación de pilchas XL, rancheo en el comedor y yuxtaposiciones varias, realizado por Niño Canibal Films), del uruguayo Joaquín Plada (Cabito, adorable historia de amor no romántico con una mascota en plena cuarentena) y del cordobés Agustín Herrera (Se fue contigo, solitario, nocturno y trapero).