La comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo respaldó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287 con que el Poder Ejecutivo estableció medidas sanitarias hasta el 21 de mayo para mitigar la pandemia de la covid-19 y evitar el colapso del sistema de salud. El decreto presidencial, que también estable restricciones en la circulación y la suspensión de las clases presenciales en las zonas cuyos parámetros sanitarios clasifican como de “alerta epidemiológico”, obtuvo dictamen de mayoría con el respaldo de los legisladores del oficialista Frente de Todos. En tanto, los miembros de la bicameral que responden al interbloque macrista de Juntos por el Cambio, no participaron de la reunión virtual y amenazaron con “impugnar” sus resoluciones con el argumento que el protocolo para el funcionamiento remoto de la Cámara baja había vencido el 31 de abril.

El presidente de la bicameral, el diputado del FdT Marcos Cleri, abrió el debate y salió al cruce del argumento opositor para boicotear el encuentro. Ratificó la validez de la reunión, afirmó que la comisión (que integran 8 senadores y 8 diputados) acordó debatir aun sin protocolo en su primer encuentro y aseguró que la oposición "desconoce" el propio reglamento del cuerpo.

Cleri también recordó que el año pasado, JxC --que avaló los DNU en el marco de la pandemia--, sostenía que "el PEN emitía medidas razonables" y consideraba que "existían circunstancias de emergencia para emitir dictámenes", ya que sostenían que "era imposible seguir los trámites ordinarios para sancionar leyes en esta evidente la situación de gravedad".

Pero no fue el único que cuestionó la postura obstruccionista del interbloque macrista. La presidenta de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Carolina Gaillard (FdT) calificó de "vergonzante" la postura de JxC, recordó que la Bicameral "no es una comisión más" y que "el reglamento nos obliga a funcionar aún en receso" del Congreso. "Es un atropello institucional no venir porque es estar en contra de la Constitución", sentenció Gaillard.

“El artilugio de no venir a la comisión por parte de la oposición realmente no resiste el menor análisis”, arrancó el diputado Pablo Yedlin (FdT). “Hay un ritmo en esta pandemia que empieza por las zonas más pobladas y se distribuye luego a todas las provincias”, continuó el médico y presidente de la comisión de Salud de Diputados para justificar las medidas restrictivas que plantea el decreto presidencial.

Además, Yedlin cargó contra los distritos que se rebelaron contra la suspensión temporaria de las clases presenciales: “La peor jurisdicción de la Argentina en mortalidad por lejos es CABA” con “357 muertos por cada 100 mil habitantes”. El diputado tucumano mencionó también que la ocupación total de camas de UTI en CABA está en 95,79 por ciento --“por lejos la peor”, agregó— y que en Mendoza es de 95,74 por ciento.

A su turno, el senador porteño Mariano Recalde (FdT) remarcó que está a favor de la educación presencial, pero sostuvo que “hay que cortar y suspender por un período para después recuperarnos”. Luego afirmó que según la comparación estadística de los últimos 15 días entre la provincia de Buenos Aires y CABA “se encuentra una curva distinta, un resultado distinto, particularmente en los (casos) de menores de 0 a 11 años, y precisamente en el rango de 6 a 11 años”. “En Ciudad de Buenos Aires continuó creciendo de manera exponencial y estos son datos objetivos. Hay evidencia científica”, sentenció.

El jefe del bloque de senadores oficialistas, José Mayans, cerró la reunión de la bicameral con duras críticas al fallo de la Corte Suprema que avaló la continuidad de las clases presenciales en CABA pese a que el decreto dispuso la modalidad a distancia como medida sanitaria, y pidió a los cortesanos que "vayan a sesionar, se saquen la escafandra y hagan fallos presenciales en una escuela de CABA".