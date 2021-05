El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley por el cual propone el corrimiento de entre tres y cinco semanas de las fechas previstas para la realización de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y de las elecciones generales, programadas originalmente para el agosto y octubre.



En sintonía con los diálogos que el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro mantuvo hace semanas con diputados de diferentes bloques opositores, el proyecto del legislador por Entre Ríos expresa en gran parte lo allí conversado.



"Hoy presenté un Proyecto de Ley postergando cinco semanas las PASO y tres semanas las generales, y acortando las campañas electorales de 50 días a 40 días, para 2021, por la pandemia", expresó el diputado al sintetizar la iniciativa.



En ese sentido, agregó que "desde diciembre el Presidente de la Nación y los gobernadores han venido analizando el calendario electoral 2021 sobre cuando se elegirán diputados y senadores Nacionales, en medio de la pandemia", añadió.



"El Ministro del Interior mantuvo reuniones con Legisladores en la Cámara de Diputados, pero no ha ingresado proyecto del Poder Ejecutivo sobre este tema", recordó el legislador oficialista.



Para Casaretto, "hay que mantener las PASO, pero pueden postergarse las elecciones unas semanas para evitar los meses más fríos, y facilitar el proceso de vacunación. Se acorta la campaña electoral, y se invita a las provincias a unificar los calendarios electorales.



El texto de cinco artículos, se asemeja al borrador presentado oportunamente por De Pedro a los diputados, en el que establecía un cronograma tentativo con las PASO celebrándose el 12 de septiembre, en lugar del 8 de agosto.



En tanto que las generales, se celebrarían el 14 de noviembre, en vez del 24 de octubre, con el claro objetivo de avanzar con el proceso de vacunación y evitar que se sufrague en pleno invierno.



En su iniciativa, el diputado del Frente de Todos no incluyó la ningún artículo que contemple la denominada “cláusula cerrojo”, solicitada por Juntos por el Cambio para que se garantizara que no se volvería a modificar el calendario electoral.



Desde la principal bancada opositora pedían esta aclaración para evitar que finalmente el oficialismo buscara avanzar con la suspensión de las PASO, una idea que sostienen varios gobernadores peronistas y que plasmaron a principio de año en otro proyecto de ley.