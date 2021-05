La vigilia por la salud del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, sumó ayer la de otro ex gobernador como Carlos Reutemann, de quien ayer se supo que fue internado y se encuentra en cuidados intensivos de un sanatorio privado en la ciudad de Santa Fe. No obstante, a diferencia del rosarino, no es el coronavirus lo que aqueja al senador nacional, sino un aparente cuadro de anemia. Al cierre de esta edición persistía el hermetismo en torno al estado del ex piloto de carreras. De Lifschitz, en tanto, se informó que su situación seguía crítica e inestable.

Reutemann desmejoró el miércoles en su domicilio, y esa misma tarde una ambulancia lo trasladó hasta el sanatorio Santa Fe, en el centro de la capital provincial, para un examen médico y estudios clínicos previos para ser tratado por su recuperación. Fuentes cercanas al senador revelaron ayer que aguardaban el diagnóstico, pero que a priori los médicos advirtieron un cuadro de anemia general en el paciente. Por esa razón, tomaron la decisión de que Reutemann quede internado.

Hacia la tarde, el ex corredor de Fórmula uno, de 79 años, fue derivado a la sala de terapia intensiva. Desde su mismo entorno ya no hubo más comunicación y solo se limitaron a descartar que el ex piloto se haya contagiado de covid 19.

Carlos Alberto Reutemann cumplió los 79 el pasado 12 de abril. Es desde 2003 uno de los tres senadores nacionales por Santa Fe. Fue reelecto en 2009 y en 2015 –el mismo año en el que Lifschitz se consagró gobernador–, ya alineado con el macrismo. Su mandato expira este año. Su vida política se apagó de la escena pública desde 2017, cuando fue operado en Estados Unidos de un cáncer hepático y estuvo convaleciente por un tiempo prolongado. Una dolencia de la que no volvió a recuperarse del todo y le dejó secuelas físicas. Antes, fue gobernador de Santa Fe entre 1991 y 1995, y entre 1999 y 2003.

Además del Lole en Santa Fe, la salud de Miguel Lifschitz en Rosario hace que la provincia tenga por estas horas a dos ex gobernadores internados y en delicada situación.

El ex intendente rosarino contrajo coronavirus y fue diagnosticado el 10 de abril, por lo que entonces se aisló en su domicilio. Con el transcurso de los días, al no presentar mejoría, acudió el 21 al sanatorio Parque para someterse a estudios. Quedó internado y en esa misma semana pasó a cuidados intensivos por complicaciones de su estado.

Lifschitz no se ha restablecido, y en los últimos días los médicos tuvieron que asignarle respiración asistida mecánicamente a tiempo completo. El miércoles experimentó una desmejora general, agravada por complicaciones renales. En el parte diario de su evolución, ayer se informó oficialmente que el legislador socialista "permanece internado en sala de cuidados intensivos, en el marco de su cuadro crítico y cambiante a causa del covid 19 que cursa".

Desde entonces, se mantiene como tendencia en redes sociales el hashtag #FuerzaMiguel.