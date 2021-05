Un profesor de la Escuela Técnica N° 19 de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Monserrat, aprovecha el chat con sus alumnos para difundir materiales en contra de las vacunas, de la ventilación mecánica utilizada en los centros de salud, y de la utilización de barbijos como medida para evitar el contagio del coronavirus. ”Why Coronavirus is not contagious?” (“¿Por qué el coronarivus no es contagioso?”), es uno de los títulos de los materiales que el docente de inglés compartió con los estudiantes de tercer año de la ET N°19 “Alejandro Volta”. Ante el reclamo formal por parte de una de las familias de la comunidad educativa de la escuela, las autoridades evalúan el grado de responsabilidad del docente en cuestión.

“Es un hecho grave, y más aún durante la pandemia, que se difunda como material de clase este tipo de información, que va en contra de todo lo que está científicamente validado, y atenta contra la salud de la población”, escribió Florencia Tutau, madre de una de las estudiantes de tercer año de la ET N°19, fundada hace 66 años en la Ciudad de Buenos Aires. Florencia es madre de cinco hijes y diseñadora independiente. Para cuidarse, pidió la excepcionalidad en las dos instituciones a las que asisten y logró que todes tengan clases virtuales. Hace una semana, cuando una de sus hijas le pidió ayuda con un trabajo práctico de inglés descubrió que el profesor, Pablo Paracchino, difundía en el chat del curso contenidos que nada tenían que ver con la materia. “Habla mal de los barbijos, de los ventiladores mecánicos, dice que la vacunación mata. No se les puede decir cosas así a pibes de 15 años”, advirtió Florencia y aclaró que “no se trata de condenar a los docentes. Soy hija y hermana de docentes, y soy referente de grado en el Normal 9, pero lo que está pasando es gravísimo, es una persona que no discierne entre lo que se puede y no se puede decir en una clase”.

En el chat de la clase de inglés una serie de mensajes recomiendan videos, artículos y páginas web sobre virología y vacunación: "The creation of the AIDS virus by the World Health Organization" y "Who will survive the Vaccine Holocaust", son algunos de los títulos de los artículos que el profesor recomienda a los estudiantes. Algunos de los materiales están en inglés, aunque también hay notas de portales en español. Uno de los textos, por ejemplo, compara el uso de barbijos con la costumbre de la cultura islámica de utilizar distintos tipos de prendas para tapar ciertas partes del rostro. Sin embargo, la insistencia del profesor llegó más allá del grupo de whatsapp cuando, para el trabajo práctico número 4, el docente dispuso un texto llamado “El engaño de los virus y las vacunas" ("The deception of virology and vaccines"), firmado por un autor cuyo pseudónimo es Jeff G. y cuyo sitio web se llama “virus are not contagious” (“los virus no son contagiosos”). En el sitio el autor se presenta como "antivacunas". El artículo que los 15 alumnes de Paracchino recibieron en su classroom virtual para leer, analizar y responder preguntas, fue tomado de una publicación en una página web llamada “Conspiracy”.

“Es una falta de respeto hacia la institución porque él como docente tiene una responsabilidad ante los chicos y chicas que son sus alumnos. No está entre amigos”, señaló la madre que inició el reclamo, ante el cual la comunidad docente, al enterarse de lo sucedido, demostró preocupación. "La denuncia es para dar alarma de que no se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar. Hoy lo hace en esta clase, pero mañana puede seguir con esto en cualquier lado", advirtió Florencia y remarcó que "hay una diferencia entre lo que el profesor puede pensar y el uso que le da a su clase".

Desde que comenzaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires fallecieron nueve docentes luego de contagiarse coronavirus, los dos últimos -Sergio Vicino y Silvina Flores- de una escuela técnica pública del distrito. "Todo el contenido tiene un lineamiento que está bajo la ley de educación y tiene que ser respetado. No se pueden naturalizar situaciones así", advirtió Cristina Rubio, secretaria de escuelas técnicas del sindicato docente UTE y profesora del colegio Otto Krause, y explicó que "ahora podría empezar un proceso sumarial para que se investigue sobre el contenido que el profesor comparte en clase".

Según la Ley nacional de Educación, el docente tiene la responsabilidad de cumplir "con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción" y respetar "los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades". Consultado por este diario, el rector de la escuela, Daniel Zalazar, afirmó que la institución "seguirá la normativa correspondiente para determinar el grado de responsabilidad del docente en cuestión". Mientras tanto, Paracchino decidió modificar el trabajo práctico y cambiar el material a analizar. "No quiero ponerme en el lugar de tener que controlar el contenido de cada materia que cursan mis hijos, pero esto realmente puede impactar en la salud de los pibes", señaló Florencia y advirtió que el contenido "va en contra de la lucha que estamos llevando adelante todos, docentes incluidos, contra la pandemia".