Entre hoy y mañana el gobernador Omar Perotti deberá tomar una decisión trascendental en torno al manejo de la pandemia. Y deberá hacerlo en base a datos negativos en la evolución del Covid en Santa Fe que ayer registró casi dos mil casos nuevos, 661 de los cuales pertenecen a Rosario y con una ocupación de camas críticas que ya está en el 97%. También en las últimas horas fallecieron dos personas -una en Coronda de 36 años y otra en Gálvez de 68- ambos esperando camas de terapia intensiva porque sus cuadros requerían alta complejidad. Como dijo el doctor Rodrigo Mediavilla, director del Tercer Nivel del Ministerio de Salud provincial: "Ojalá me equivoque, pero estimo que no hemos llegado al pico de lo que puede pasar en las próximas semanas”. Por si faltaran problemas ayer el intendente de Rosario Pablo Javkin presentó una denuncia penal a partir de un informe de la Secretaría de Salud que evidenció un faltante de 10 frascos de vacuna contra el Covid 19 Chadox1-S recombinable AstraZéneca, del Vacunatorio Covid del Centro Municipal de Distrito Noroeste. En medio de semejante panorama sigue también la puja por el regreso a la presencialidad escolar que también deberá decidir Perotti. Al respecto, la titular de Amsafé provincial Sonia Alesso: Reprochó la posición del intendente Javkin a favor de las clases presenciales "siendo que proviene de la universidad pública, donde hay virtualidad". Y al gobernador lo mandó a "que lea la resolución del Consejo Federal de Educación de la que participa su ministra porque la virtualidad no implica perder clases, los contenidos se dan igual, no hay nada que recuperar".

La noticia impactó en toda la provincia: Dos dos pacientes murieron de Covid esperando camas de terapia intensiva que no encontraron. Una mujer de 36 años en Coronda, y un hombre de 68 en Gálvez. "Hoy es imposible hacer una derivación hacia Rosario y Santa Fe: las terapias intensivas de nuestro departamento están desbordadas, los médicos están muy cansados". La frase es textual del senador provincial de San Jerónimo Leonardo Diana y fue dicha este jueves en el ámbito de la Legislatura.

Por su parte, el director del Tercer Nivel del Ministerio de Salud provincia, Rodrigo Mediavilla aseguró que "no hemos llegado al pico de lo que puede pasar en las próximas semanas". Y describió el dramático momento que se vive: "Si tenemos alguien en Gálvez que necesita asistencia respiratoria y no la tenemos allí, hay que hacer un traslado y eso implica una situación de stress. Hubo que llevar gente con urgencia de Ceres a Rosario, o de Rafaela a Rosario. Hemos tenido muchos éxitos, pero también puede pasar como con el paciente de Gálvez, que hizo un paro cardio respiratorio en el traslado". Y agregó: "Cada traslado en busca de un respirador implica una logística muy importante. Y sobre todo, que la salud del paciente acompañe. En esto también juega Dios".

Quizás una de las pocas buenas noticias que hay en Santa Fe en el marco de la pandemia, es que ayer se llegó a vacunar a la mitad de la población objetivo al menos con una dosis recibida. El médico Sebastián Torres, coordinador del vacunatorio en el predio de la Ex Rural de Rosario aseguró que "hemos llegado a un número redondo, porque seiscientas mil personas ya pasaron por algún centro de vacunación. Estamos condicionados por las cantidades que llegan al país, en un contexto mundial muy complicado. Pero cuando un avión aterriza desde China o desde Rusia con más dosis, se operativiza la llegada a la provincia para seguir vacunando, a un ritmo que nunca se ha detenido", indicó.

Ayer, el intendente Javkin presentó una denuncia penal a partir de un informe de la Secretaría de Salud que evidenció un faltante de 10 frascos de vacuna contra el Covid 19 Chadox1-S recombinable AstraZéneca, del Vacunatorio Covid del Centro Municipal de Distrito Noroeste. Se estima que el mismo se dio el pasado 27 de abril del 2021, a partir del proceso de recuento realizado por los mecanismos de control. En paralelo se inició el correspondiente sumario administrativo, a fines de identificar a las personas encargadas de la seguridad del lugar.

Desde el municipio destacan que, dada la aplicación de protocolos nacionales, que permiten la extracción de dosis extras en algunos de los envíos por su uso eficiente, "no se ha visto afectado el calendario de turnos de vacunación vigentes, el que continúa en desarrollo con total normalidad". Y aseguraron que "si bien el faltante es menor en comparación con las más de 262.000 dosis aplicadas en la ciudad, este tipo de hechos resultan inadmisibles y no pueden pasar desapercibidos", agregaron.

En cuanto a las fechas, la cronología de la vacunación y el stock, dicha información surge del informe suministrado por parte del secretario de Salud, basado en el Sistema de Información para los Centros de Atención Primaria (SICAP), relacionado con el stock de las dosis de vacunas y las Notas de Entrega y Recepción de las mismas.