El gobierno bonaerense informó que durante este fin de semana habrá nuevos controles sanitarios en los accesos vehiculares que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con la Provincia, como medida de prevención frente a la segunda ola contagios de coronavirus.



La ministra de Gobierno, María Teresa García, confirmó que se repetirán los operativos de fiscalización que hubo la semana pasada y que generaron cierto malestar por la congestión ocasionada. La funcionaria explicó que “la velocidad con la que venían creciendo los casos era exponencial” y ameritaba nuevas restricciones. En ese sentido, señaló que a partir de la aplicación de las medidas de prevención, "ese incremento se frenó y comenzó a amesetarse, aunque en un nivel muy alto".

“Nosotros seguimos sosteniendo medidas sanitarias bien estrictas, y con todos los controles, porque comenzó la estacionalidad invernal. Esto hace que se combinen otras enfermedades respiratorias y que la gente vuelva a encerrarse. En los espacios cerrados es donde se siguen produciendo los contagios”, agregó.

En este marco, el gobierno de la Provincia estableció controles de carácter sanitario durante todo el día. La determinación es que en los horarios en los que no está permitido circular los operativos sean muchos más estrictos y se intensifique el pedido del certificado Cuidar. Durante el día, previo a las 20 horas, las fuerzas de seguridad no están facultadas para solicitar el permiso a los conductores, dado que no hay restricciones de este tipo.

El objetivo de la fiscalización es chequear si las personas que pasan en sus vehículos tuvieron síntomas en las últimas 48 horas y, en caso de ser necesario, se le tome la temperatura con los termómetros digitales.

En declaraciones radiales, García también se refirió a la presencialidad en las colegios y expresó que ”es casi público que en muchas escuelas de Capital se han roto burbujas y han habido fallas". “Llegar al aula implica movilidad, subte, colectivo, padres que los lleven, y ante la ruptura de las burbujas, implica que los chicos lleven el virus a su casa”, aseveró.



Respecto del plan de vacunación que se implementa en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Gobierno afirmó que "dependen de la cantidad de vacunas que lleguen al país". Como proyección, estimó que durante el mes de mayo terminarán de inocular, con por lo menos la primera dosis, a todos los segmentos etarios con factores de riesgo y comenzarán en la etapa de 18 a 49 que es una gran franja de la población.