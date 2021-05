Representantes electxs de más de 400 comunidades indígenas que habitan en el territorio de la provincia de Salta elegirán hoy, en comicios sujetos a las condiciones sanitarias, a lxs nueve vocales que conformarán el Consejo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS).

Lxs representantes comunitarios de los pueblos Diaguita y Kolla, que habitan en el oeste provincial, en los Valles y la Puna, votarán en Salta Capital. Las comunidades kollas tienen asignado como lugar de votación el Hogar Escuela, si bien los grupos poblacionales con personería jurídica son 80, al menos 6 comunidades de Iruya optaron por no participar debido que no pudieron votar el pasado 3 de abril (cuano se elegían les representantes de cada comunidad) por restricciones debidas a la pandemia de covid-19 y tampoco lograron reorganizarse.

Las comunidades diaguitas tienen asignada la Escuela Jacoba Saravia, en total son 40 pero solo 34 están habilitadas para participar del proceso eleccionario. Entre las que no participarán, unas tomaron la libre determinación de no hacerlo, y otras 5 están imposibilitadas porque tienen en trámite la personería jurídica de la provincia y hay demoras en el registro. Lxs representantes de los otros 7 pueblos, Tapiete, Chulupí, Chorote, Wichí, Chané, Qom y Guaraní, que habitan en las tierras bajas del norte y noreste, votarán en la ciudad de Tartagal.

En las elecciones del 3 de abril participaron 445 comunidades registradas con personería jurídica inscripta ante el Estado nacional y/o provincial, como así también aquellas que tienen en trámite su registro de personería jurídica y las que participaron en las elecciones inmediatas anteriores del Consejo del Instituto. En el proceso se realizaron varias impugnaciones ante el Tribunal de Garantías, que pese a ello convalidó a algunos congresales, como Gabriel Yaguari, que representará al Pueblo Guaraní a pesar de que fue impugnado por su comunidad, El Nacional.



Por otro lado, en la comunidad wichí San Luis, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, el Tribunal declaró desierta esa elección por un conflicto interno entre dos caciques. El cacique Celedonio Torres está llevando a cabo una manifestación en disconformidad por esta decisión, que se tomó en el marco de una impugnación del cacique Andrés Amaya, quien esgrimió que no se enteró de la realización de la elección de congresal y que ni él ni una parte de la comunidad pudieron participar.

El subsecretario de Regularización Territorial y Registro de las Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez, dijo que intentaron, con la intervención del juez de Paz Daniel Niely, que haya una mediación y una convocatoria a una asamblea más amplia pero que ambos representantes se negaron. El conflicto viene de hace varios años y comenzó cuando Amaya, debido a las crecidas del río Pilcomayo, decidió trasdarse con otras familias a vivir a un kilómetro de donde estaban ubicadas históricamente las casas de la comunidad.

En la asamblea impugnada habían elegido a un ex cacique, Lorenzo Urbano, un anciano de la comunidad. Amaya no hizo la elección porque no tenía veedor ya que éste fue solo a donde estaba Torres.



Cinco pueblos no reconocidos

Mientras se desarrolla esta elección, cinco pueblos: Lule, Atacama, Tastil, Iogys y Weenhayek, siguen reclamando su reconocimiento ante la provincia de Salta. De esta manera podrían participar del proceso eleccionario y contar representantes en el IPPIS. Hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado pero que espera el tratamiento en la Cámara de Diputados.

El cacique Benito Rodríguez, de la comunidad weenhayek Gallardo, ubicada al costado de la ruta nacional 34, en la zona de Embarcación, dijo a Salta/12 que el miércoles espera una reunión con Diputados para aclarar que este Pueblo es distinto del Pueblo Wichí.

"(El secretario de Asuntos Indígenas) Luis (Gómez) Almaraz se comprometió a armar una reunión con los diputados el miércoles a las 10. Vamos a ir solo del Pueblo Weenhayek. El diputado (Ramón) Villa cuestiona mucho, queremos que sea claro el mensaje, ellos decían que iban a poner un filtro, están diciendo que somos wichís. Si ellos hablaran el idioma nuestro podríamos aceptar el cuestionamiento que hacen", manifestó Rodríguez.

Lxs referentes de estos pueblos vienen llevando a cabo distintas acciones para lograr su reconocimiento oficial, ahora mismo el presidente de la Comunidad Kilómetro 7, Celestino Ruiz, recorre el territroio Iogys en el departamento San Martín, recolectando firmas de adhesión al proyecto de ley que incorpora a los pueblos Atacama, Lule, Tastil, Iogys y Weenhayek a la ley 7121 que regula la composición y funcionamiento del IPPIS.

Las adhesiones también pueden firmarse en este link http://chng.it/5Zk6XzGjcJ