El teatro es un arte antiguo, y aunque algunos lo consideran de élite, desde la gestión pública se ofrecen alternativas para abrir el acceso al mundo de las tablas tanto a fanáticos como a principiantes, a entendidos y curiosos.



A partir de hoy, y durante todo el mes, la ciudadanía salteña podrá ser testigo de ello y acceder a una grilla de atractivas propuestas a valor popular. Con funciones cada domingo, la Representación de Salta del Instituto Nacional de Teatro -en cogestión con la Secretaría de Cultura de la Provincia y el Centro Cultural América- organiza un ciclo de cuatro obras salteñas, aptas para todo público, que se presentarán con un costo por entrada de tan sólo $100.

Las piezas seleccionadas se ofrecerán en la Sala WayarTedín, del Centro Cultural América (Mitre 23), con un aforo limitado acorde a las medidas de prevención, en el marco de la pandemia. El ciclo incluirá a elencos beneficiados con el Plan Podestá 2, que presta apoyo a los grupos teatrales que en 2020 se vieron afectados por la situación sanitaria.

En ese contexto, Andanzas del Ilustrado Don Quijote, del Grupo Huacalera Teatro, será la primera en subir a escena esta tarde, a las 18. Este espectáculo recorre, a través de Sancha de La Mancha (la tatara-tatara nieta del gran Sancho Panza), las fabulosas aventuras vividas por su tatara-tatara abuelo como escudero del valiente fabulador y caballero andante Don Quijote de la Mancha. Así, la historia muestra a la dupla en acción tal como en las páginas de aquellas novelas que inspiraron al recordado personaje de Cervantes.

Entre tanto, el 16 de mayo, en el mismo horario será el turno de Chiní y Kalú cantando, contando y jugando un ratito, que siete días después le darán paso a Marcos Figueira, un hombre que no refunfuña, un unipersonal que podrá verse el 23 de mayo, a las 19.30.

(Imagen: Gentileza: José Zeballos)

La obra propone un cambio de perspectiva de un texto anónimo y se centra en la mirada del inmigrante, del otro, de aquel que no está "legitimado". Sobre este punto, Natalia Aparicio, su directora, destacó: “Siento personalmente que estamos en un momento donde el foco está en la aceptación de la ausencia de normalidad o en todo caso, de la anormalidad colectiva, lo que quiero decir es que no existe una normalidad, sino tantas normalidades como personas existan. Si partimos desde ese cambio de mirada, descubriremos que entonces todos somos a-normales frente a la norma (que es ficticia, claro está). Me parece fundamental colaborar a este cambio de paradigma que se viene dando, pero que aún tiene mucho por ganar”.

Con un horizonte donde se vislumbran algunos egoísmos o diferencias, Aparicio señaló: “la trama, supongo (eso lo dirán las espectadoras y espectadores), invita a tomar conciencia de las micro aberraciones vinculares que cometemos cotidianamente por temor a aquello que desconocemos, a salirse de la idea errónea de que ‘mejor malo conocido que bueno por conocer’".

En otro orden de cosas, la gestora, que también es docente de la Escuela de Arte Dramático se refirió a la función social del arte que cultiva: “El teatro independiente aporta conciencia, por eso a veces nos cuesta ir. En relación a la actualidad, quiero decir que el teatro independiente en Salta (solo voy a hablar de los años que llevo aquí, que son 11) siempre estuvo en crisis, la pandemia lo que hizo fue agudizar esto, o dejarlo al descubierto”, subrayó.

Sobre ese punto, Aparicio consideró que “hay una falta de conciencia absoluta de que actuar, dirigir, escribir teatro, todo ello es un trabajo. Por eso es importante no caer en la tentación de romantizar la pandemia, ni dejar que nadie lo haga en relación al teatro". La obra que dirige precederá a Los cuentos de la abuela Chuly, que cerrará la propuesta el domingo 30 de mayo a las 18.

Más opciones para los jueves

El apoyo del Estado para la difusión del teatro no se limita solo a los domingos. La semana pasada, y organizado por las mismas instituciones, se inició otra propuesta que se desarrollará en la Sala Mecano de la Casa de la Cultura (Caseros 460) hasta el último jueves de junio inclusive.

Hace pocos días, el 6 de este mes, el público pudo disfrutar de Lo Torcidito -de Eva Parra, por el Grupo El Encendedor Rosa Teatro-, una de las premiadas en la XXVª edición de la Fiesta Provincial de Teatro, en 2019. Allí “Una mujer transgénero decide mostrarse frente su familia y a la sociedad el día del velorio de su madre. A partir de ese momento los recuerdos se presentarán frente a ella y a los asistentes en formas de sueños suaves y golpes duros (…)”.

AkllaSumaq: elegida por su belleza.

Siempre al precio popular de $100, la programación continuará este jueves 13 de mayo, a las 20, con AkllaSumaq: la elegida por su belleza, del grupo teatral La otra vuelta. Su dramaturgia, necesaria y penosamente actual, transita cuestiones vinculadas a la violencia de género y los femicidios y cuenta con la dirección de Diego López.

Asimismo, el 20 la grilla de mayo avanzará con Natalio, claramente sos vos. Se trata de una comedia de Leandro Pilili en la que se describe la relación entre un actor y una estudiante universitaria y el final del amor entre ellos. Más tarde, llegará Coronados de gloria vivamos, con relatos ficcionados de cuarentena, el jueves 27.

Escena de Natalio...

Por otra parte, y con la potencia de la pluralidad, se suma para el 3 junio De Cuir, una obra de teatro danza, de un solo movimiento con autoría de Exequiel Ramos. También Eclipse Gitano se presentará el 10 y Amores clásicos lo hará el 24, para concluir el ciclo. Ese espectáculo se enfoca en una pareja de actores maduros, que han compartido muchas veces el escenario, reunidos nuevamente para repasar las escenas de amor emblemáticas que han transitado a lo largo de sus carreras. “El hilo conductor de las cinco escenas elegidas es la temática del amor, mostrada en distintos géneros: la comedia, la tragedia, el drama, el drama romántico. Cada escena es introducida por breves intercambios entre los dos actores, durante los cuales podemos entrever la historia personal que han compartido a lo largo de su trayectoria como colegas en el escenario y como enemigos íntimos” se lee en la sinopsis de la pieza que reúne textos célebres de William Shakespeare, Anton Chejov, Federico García Lorca y Edmond Rostand. Todas estas obras se ofrecerán a las 21 y son calificadas como “ATP”.

Con tramas y personajes entrañables, con argumentos que invitan a la reflexión o historias que despiertan alegrías, los artistas salteños se reencontrarán con su público, con protocolos y a valor popular, para que el teatro sea un bien cultural al alcance de todos.