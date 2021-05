El conflicto en torno a la intervención de la Cooperativa Portuaria de Puerto General San Martín dio un volantazo con el reciente fallo de la Cámara Federal de Rosario que volvió a resolver a favor de los socios de la cooperativa que piden el cese de la intervención y la investigación de las irregularidades cometidas por las sucesivas intervenciones judiciales.

Dicho fallo le pone un alerta al juez de la causa de la intervención, Marcelo Bailaque, y da la razón al denunciar la excesiva prórroga de la intervención e irregular autorización para utilizar fondos de la cooperativa.

Como consecuencia del reciente fallo judicial se abre un escenario en el que la Cámara Federal podrá decidir sobre el alcance de la intervención, en otros, la extraña autorización a retirar fondos de las entidades bancarias para colocarlas en pequeñas mutuales rosarinas. Asimismo, esta decisión se suma a la anterior que permite a los trabajadores ser parte querellante en la causa penal para defender sus intereses.

Las sucesivas intervenciones le han hecho y le siguen haciendo mucho daño al patrimonio de la cooperativa y a nuestro derecho a conducirla. No hay justificación alguna para que personas que no conocen la actividad manejen la cooperativa y la lleven al estado ruinoso al que la están llevando.

Además, tenemos conocimiento que el actual interventor, Daniel Sorrequieta, no solo avaló la desafectación de los fondos que hizo su antecesor, sino que además hizo una maniobra similar, por una cifra que supera los mil millones de pesos. La situación es preocupante, por eso le hemos pedido al interventor y a la Cámara Federal que aclaren qué hicieron con los ahorros de la cooperativa.

Queremos que nos devuelvan la cooperativa lo más pronto posible, y que no sigan desviando los fondos para fines que no son nuestro objeto. La Cooperativa no es una financiera. No queremos encontrar una entidad vacía por culpa de los interventores y del juez que viene haciéndose el distraído.

Agrupación Celeste y Blanca