Trabajadores del Hospital Durand denunciaron que en ese centro de salud porteño están quedando camas de terapia intensiva fuera de servicio por falta de enfermeros y enfermeras especializados. Aunque desde el Ministerio de Salud niegan la denuncia, los y las trabajadoras aseguran que la situación se extiende a todas las salas del hospital, pero que la situación más alarmante es en la terapia intensiva de pediatría, por la criticidad de ese servicio. Algunas salas, sostienen, quedan a cargo de dos enfermeros o enfermeras durante toda la noche con una falta de personal que tersobrecarga laboral
Fuerte denuncia de trabajadores del Hospital Durand
Camas de terapia fuera de servicio por falta de personal
