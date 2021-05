El Ministerio de Educación porteño designó como director de una escuela primaria de la ciudad a un docente que a través de las redes sociales hizo apología de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, expresó su ideología violenta y machista, y reclamó el cierre del Inadi y el Ministerio de Mujeres. Más de 130 padres y madres de ese colegio repudiaron su nombramiento y pidieron al gobierno de la ciudad la revisión de la decisión. Al hacerse pública la denuncia, el docente anunció que no asumirá el cargo, aunque sigue siendo vicedirector de otra escuela primaria.

Se trata de Gustavo Albonico, puesto al frente de la conducción de la Escuela Nº6 Manuel Dorrego (del Distrito Escolar 10), en Saavedra, la misma a la que --entre otras-- había llegado semanas atrás una orden de la supervisión para que se remitiera a la superioridad la lista de las familias que se niegan a enviar a sus hijos a clase de manera presencial para ser denunciados ante la justicia.

Ese hecho fue revelado por Página 12, lo que motivó la retractación de la medida. Ahora, como director del establecimiento fue designado un docente que acompañó a través de las redes el desafío del gobierno porteño al decreto presidencial que dispone las clases virtuales como medida para mitigar las consecuencias sanitarias de la segunda ola del coronavirus.

El sábado pasado, Alborico anunció a la comunidad educativa a través de un mail que el día anterior había hecho posesión del cargo directivo. Padres y madres recurrieron entonces a las redes para conocer a quien iba a ser el responsable de la educación y el cuidado de sus hijos e hijas. Y se encontraron con algunas sorpresas.

El 15 de abril pasado, en medio del debate sobre la presencialidad en las escuelas, Albonico se hizo eco de un tuit que adhería al hashtag AbranLasEscuelas, pero con el detalle de que la foto era la de la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor símbolo de los centros clandestinos de tortura de la última dictadura cívico-militar.

Varios de los posteos que alarmaron a padres y madres del Dorrego son retuits de otros mensajes de contenido violento, machista y discriminador. El 6 de abril, el docente cuestionado retuiteó un mensaje de @luisrodriguezrm: “Levanten la mano los que están de acuerdo con cerrar el INADI, el ministerio de la mujer, y todo establecimiento público que genere PARÁSITOS estatales”. El ministerio dedicado a promover los derechos de las mujeres y diversidades parece una obsesión de Albonico. El 10 de febrero ya había retuiteado a @madorni que propuso: “Hay que desmantelar y pulverizar definitivamente el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Fin”.

Otra de las intervenciones que preocuparon a los padres y las madres fue la respuesta del docente designado como director a un tuit sobre un reclamo mapuche en la Patagonia. Albonico publicó una meme con la siguiente frase: “Estudios científicos sugieren que este chip implantado en la cabeza de un delincuente reduce 100 % la posibilidad que vuelva a delinquir”. Como ilustración, una bala.

Su particular concepto de la seguridad se vio reflejado además en el comentario a un tuit que mostraba el video del dueño de un comercio en Belo Horizonte que se dejó asaltar y luego baleó por la espalda al asaltante. El docente Albonico escribió: “Hermoso, acabé”.

También festejó otro tuit de @zampatorta en el que se hacía un chiste sobre una mujer violada mientras dormía. En Taringa! Posteó el siguiente texto: “Hay q despenalizar la marihuana, la merca, el paco, ser putos es lo más normal, Hebe de Bostafini y sus Desechos Humanos, los planes Descansar y la Kgada de gobierno q la hace la gran Robin Hood. Hermoso país cuambianchero están haciendo... Obviamente soy facho antes q algún pelotudo lo diga”.

La desazón que produjo en la comunidad educativa de la Escuela Nº6 el nombramiento de Albonico devino en una denuncia pública y un reclamo al Ministerio de Educación. “Descubrimos tristemente que en sus redes sociales --señalaron padres y madres en un documento-- ha realizado manifestaciones públicas haciendo apología de la violencia en general, de la violencia institucional, de violencia simbólica y de género, apología de la violación y discriminación, conductas opuestas al punto C del artículo 6 del capítulo iii del Estatuto docente de la CABA”.

También manifestaron su “temor y preocupación de que nuestras hijas/os queden bajo responsabilidad de una persona que entiende el asesinato sumario como una solución a los problemas de la sociedad y a la violación de una persona vulnerable casi como un acto de derecho”.

En el texto, la comunidad educativa señala que “cuando la situación se hizo de público conocimiento, dicha persona (por Albonico) cerró su cuenta de Twitter”.

Un padre de la escuela informó este lunes a Página 12 que después del escándalo generado el fin de semana, Albonico informó que no tomaría el cargo al que había sido designado. “Nos queda la satisfacción de que esta persona finalmente no esté a cargo de nuestros hijos e hijas, pero también permanece la preocupación sobre cómo funciona el sistema para que alguien así pueda ser designado como directivo de una escuela”, expresó. "Entendemos que el Ministerio no tiene como fin hurgar en las redes sociales el pensamiento de una persona, pero algún filtro debería haber para evitar la nominación de alguien que contraría los Derechos Humanos y promueva la violencia, el racismo y la discriminación".

De hecho, el sistema ya lo había designado, sin polémica de por medio, como vicedirector de otra escuela de la ciudad, la 10 del Distrito Escolar 9, Manuel Láinez, en Olleros al 2300, en el barrio de Belgrano, donde se mantiene al frente de la escolarización de decenas de niños y niñas.