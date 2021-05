Hacia el final de la conferencia de prensa que da cada martes con el ministro de Salud Daniel Gollan, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco; fue consultado sobre su opinión de que Mauricio Macri se haya vacunado en Estados Unidos. Cabe recordar que el expresidente había dicho que no se pensaba vacunar hasta que el último argentino de riesgo hubiera recibido su dosis.

"La verdad es que no me extraña, son los privilegios que a veces tienen los ricos y poderosos, tomarse un avión e ir a vacunarse a otro país", dijo Bianco.

El líder de Juntos por el Cambio pareció olvidar su propia promesa y además de hacer lo que había prometido no hacer, ponderó el sistema de vacunación de Estados Unidos y criticó el argentino.

"Estando en EE.UU --a donde viajó violando el aislamiento que debía mantener por haber sido contacto estrecho en un asado en Córdoba de un legislador de su partido que dio positivo de coronarivus-- pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", escribió el líder del PRO en su cuenta de Facebook.

"Respecto de que podríamos tener millones de vacunas, quiero informarle a Macri que tenemos millones de vacunas y ya inoculamos a 3 millones sólo en la provincia de Buenos Aires", agregó Bianco.

Y comparó a Macri con un chico. "Es como cuando encontrás a los chicos haciendo una macana, bajan la cola y sale por la tangente. Critica la falta de vacunas que él debería agradecer. Ellos inoculan odio, nosotros inoculamos amor", sostuvo.