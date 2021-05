El gobierno provincial confirmó ayer que pondrá en marcha una asistencia económica directa para varios sectores afectados por la pandemia: gimnasios, centros de pilates, yoga, canchas de fútbol 5 y centros de entrenamientos de distintas disciplinas en espacios cerrados para los 14 departamentos que se encuentran con estas actividades suspendidas. "En muchos casos va a ser un monto superior al que habíamos otorgado el año pasado", adelantó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano. La decisión se tomó tras la reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE), encabezado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas e integrado por autoridades sanitarias provinciales y legisladores. "Continuamos trabajando junto a senadores y senadoras de Santa Fe con las autoridades sanitarias y de gestión para implementar medidas que contengan a los sectores afectados por la pandemia", dijo la vicegobernadora. El anuncio sobre la asistencia, indicaron voceros de la provincia, llegará sobre el fin de semana.

Aviano dio algunas precisiones sobre la asistencia económica directa para los sectores afectados y que se encuentran con estas actividades suspendidas. Además, el funcionario informó que estaban trabajando para que a partir del fin de semana esté disponible en la página de la provincia el formulario de inscripciones. En el marco de las reuniones programadas, las autoridades de las carteras de Trabajo, Producción, Ciencia y Tecnología recibieron sobre el final de la jornada y de manera virtul a representantes de los sectores afectados por las restricciones de actividades.

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, estuvo al frente de una mesa de trabajo con más de 270 intendentes y presidentes comunales para analizar las medidas que están vigentes tras el último decreto provincial. Del encuentro participaron también la ministra de Salud, Sonia Martorano, el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, y los secretarios de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Freyre y Aviano.

"No podemos hacer de cuenta que no pasa nada; la pandemia se cobra vidas todos los días", planteó el ministro de Gestión Pública. El funcionario afirmó que “es importante entender que la pandemia no terminó, y que mientras el proceso de inmunización no haya terminado, es imprescindible seguir con los cuidados y con las medidas necesarias para disminuir la circulación y los encuentros sociales".

"Es difícil tomar medidas que afectan intereses económicos -subrayó Corach-, pero ya lo hemos dicho: no hay buenas noticias en una pandemia. Los dirigentes tenemos que estar a la altura del momento que vivimos, reflexionar, hacernos cargo del papel que nos toca ante una situación excepcional y sostener, acompañar y comunicar las medidas que haya que comunicar, porque hay algo que debe quedar claro: son medidas en favor de todos los santafesinos y del valor más preciado que tenemos, la vida”.

Finalmente, el funcionario señaló: "Somos los primeros que queremos que las restricciones cesen y que los riesgos de la pandemia queden atrás, pero debemos ser responsables y tomar las medidas necesarias para el bien común. Y necesitamos trabajar juntos todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas, en todas las instancias: nacional, provincial y local".

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, manifestó: “Nos tenemos que poner de acuerdo para poder atender a todos. La provincia es una sola y nosotros recibimos pacientes de todos lados. Se nos está achicando la capacidad de absorber casos, porque el paciente que entra en cama crítica está un promedio de 28 días. Necesitamos un criterio común en la restricción a la circulación, porque sino van a crecer los casos. Por eso, lo que decidamos lo tenemos que sostener entre todos”.

Asimismo, destacó que “venimos muy bien con la vacunación, probablemente en mayo y junio terminemos con el 60% de la población objetivo vacunada. Tenemos que cuidarnos más por un tiempo, que por suerte cada vez es más corto”.